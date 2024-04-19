Компания iiM AG (Германия), ведущий разработчик решений в области технологий измерения геометрии изоляции кабельных изделий и производитель приборов под брендами VisioCablePro® и VisioTubePro®, представит свои последние технологические решения в области подготовки образцов и измерения кабелей, проводов и шлангов на выставке WIRE 2024.

Команда разработчиков устройств VisioCablePro® представит в этом году две новинки: во-первых, оптимизированный прибор VCPLab для высокоточных лабораторных измерений кабелей, а во-вторых, новое мощное устройство ORC VC100 (VisioCutter100) для резки образцов - преемник хорошо зарекомендовавшей себя модели ORC80.

Устройство VisioCutter100 устанавливает новые технологические стандарты в области точной резки образцов кабелей и шлангов. Оснащенное по последнему слову техники, это устройство отличается улучшенными характеристиками двигателя и высоким качеством резки. Мощный преемник известного устройства ORC80 разработан для повышения производительности и удовлетворения требований по выполнению высокоточных задач измерения за счёт очень точной подготовки образцов. Устройство VisioCutter100 легко разрезает различные материалы, включая полиэтилен/сшитый полиэтилен и др.

Особые характеристики устройства VisioCutter100 включают новый пользовательский интерфейс, многоразовое (и, следовательно, более экономичное) круглое лезвие, а также эргономичный дизайн, значительно повышающий удобство пользователя во время работы. Кроме того, это устройство обеспечивает исключительно высокое качество резки, что делает его оптимальным выбором для производителей кабелей и испытательных организаций с самыми высокими стандартами качества во всем мире.

Параллельно с этим команда разработчиков прибора VisioCablePro® доработала и оптимизировала устройство VCPLab для измерения кабелей в лабораторных условиях. С новой версией прибора VCPLab клиентам стало ещё проще измерять образцы кабеля с высочайшей точностью и в кратчайшие сроки. Среди основных преимуществ - увеличенный до 48 мм (1,89 дюйма) диапазон измерений, оптимизированный корпус, новая высокопроизводительная подсветка от собственного бренда LUMIMAX®, а также современная оптика и датчики высокого разрешения.

Прибор VCPLab совместим с новым измерительным программным обеспечением VELOX. Это удобное в использовании измерительное программное обеспечение имеет стандартные инструменты анализа и оптимизирует оценку данных измерений для дальнейшего повышения эффективности