Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
И вот наступает такой момент. Перед вами два стула.
На одном медные конструкции точеные, на другом алюминиевые сплавы верченые.
На какой сами сядете и на какой Вас клиенты посадят?
Знакомая ситуация? Кажется, что выбор сделать не просто. Одни проталкивают алюминий, другие по-прежнему верят в медь. А ведь так иногда хочется усидеть на двух стульях сразу! Сегодня в прямом эфире RusCable Live по следам выставки Нефтегаз будем разбираться в нюансах выбора кабельщиков. Какие есть плюсы и минусы в каждой ситуации и при чем тут глобальная отвязка цен от LME? Что думают сами клиенты и почему рассчеты на "бумаге" не всегда похожи на реальность кабельного бизнеса.
Что будем обсуждать:
Партнер трансляции КЗ "ЦВЕТЛИТ". Алюминиевый стейкхолдер.
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