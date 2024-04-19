И вот наступает такой момент. Перед вами два стула.

На одном медные конструкции точеные, на другом алюминиевые сплавы верченые.

На какой сами сядете и на какой Вас клиенты посадят?

Знакомая ситуация? Кажется, что выбор сделать не просто. Одни проталкивают алюминий, другие по-прежнему верят в медь. А ведь так иногда хочется усидеть на двух стульях сразу! Сегодня в прямом эфире RusCable Live по следам выставки Нефтегаз будем разбираться в нюансах выбора кабельщиков. Какие есть плюсы и минусы в каждой ситуации и при чем тут глобальная отвязка цен от LME? Что думают сами клиенты и почему рассчеты на "бумаге" не всегда похожи на реальность кабельного бизнеса.

Что будем обсуждать:

Алюминиевые решения нефтегазового бизнеса. Два стула для рынка.

Ассоциация "Электрокабель" на Нефтегаз 2024. Высшая лига кабельного бизнеса.

Деньги есть, но брать их не на что. Ситуация с импортом и экспортом и финансированием от РЭЦ.

Гиперсанкции биржи. Блокировка русских металлов может привезти к отвязке цен от LME?

Cколько фальсификата на маркетплейсах? Разбираем кейсы EL-комитета.

Главные новости кабельного бизнеса, энергетики и электротехники за неделю.

Партнер трансляции КЗ "ЦВЕТЛИТ". Алюминиевый стейкхолдер.

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