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Перспективы развития горнодобывающей отрасли в Забайкалье обсудили губернатор Александр Осипов и гендиректор группы компаний Борис Тропкин 18 апреля. В настоящее время компании разрабатывают в регионе три крупных инвестиционных проекта.
Соглашение о сотрудничестве с компаниями между Забайкальем, было подписано во время Восточно-экономического форума осенью 2023 года.
Во время встречи с гендиректором группы компаний Александр Осипов обсудил реализацию инвестпроектов и меры поддержки для горнодобывающих предприятий.
«Мы любые ваши намерения и усилия поддерживаем и заинтересованы в том, чтобы вы как можно быстрее двигались. Задача наша и Минвостокразвития – следить за тем, чтобы резидентам ТОР была гарантирована поддержка и помощь с инфраструктурой. При этом остается важным поиск решений для развития энергетики и транспорта для предприятий», - сказал Александр Осипов.
В свою очередь Борис Тропкин рассказал о трех реализуемых на территории края проектах: один из них в сфере добычи меди, два – по добыче золота и серебра. Также он отметил, что заметна поддержка Забайкальского края и профильных ведомств для самой компании и её проектов.
«В Забайкальском крае у нас несколько инвестиционных проектов. Один медный и два золото-серебряных проекта. В данные три проекта мы планируем до 2030 года вложить прямых инвестиций около 60 миллиардов рублей, создать более тысячи рабочих мест. Объем капитальных вложений около 50 миллиардов. Оборотные средства по трем проектам более 600 миллиардов рублей. Налоговых отчислений планируется порядка 50 миллиардов рублей», - рассказал Борис Тропкин.
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