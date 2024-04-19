Перспективы развития горнодобывающей отрасли в Забайкалье обсудили губернатор Александр Осипов и гендиректор группы компаний Борис Тропкин 18 апреля. В настоящее время компании разрабатывают в регионе три крупных инвестиционных проекта.

Соглашение о сотрудничестве с компаниями между Забайкальем, было подписано во время Восточно-экономического форума осенью 2023 года.

Во время встречи с гендиректором группы компаний Александр Осипов обсудил реализацию инвестпроектов и меры поддержки для горнодобывающих предприятий.

«Мы любые ваши намерения и усилия поддерживаем и заинтересованы в том, чтобы вы как можно быстрее двигались. Задача наша и Минвостокразвития – следить за тем, чтобы резидентам ТОР была гарантирована поддержка и помощь с инфраструктурой. При этом остается важным поиск решений для развития энергетики и транспорта для предприятий», - сказал Александр Осипов.

В свою очередь Борис Тропкин рассказал о трех реализуемых на территории края проектах: один из них в сфере добычи меди, два – по добыче золота и серебра. Также он отметил, что заметна поддержка Забайкальского края и профильных ведомств для самой компании и её проектов.