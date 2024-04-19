Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра приступили к работам по замене изоляции на 15 линиях электропередачи 220–500 кВ, проходящих по территории Липецкой области. Техническое переоснащение позволит повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей в регионе, объектов нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

Изоляторы являются важными элементами ЛЭП. Они создают необходимый изолирующий промежуток в местах крепления проводов к опорам. Дефекты и повреждения этого вида оборудования, способные привести к коротким замыканиям, выявляются в ходе регулярных осмотров ЛЭП. Для замены выработавших свой ресурс изоляторов используются их аналоги из закаленного стекла, которые обладают высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью.

Наибольшие объемы работ запланированы на линиях 500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности Нововоронежской АЭС и Рязанской ГРЭС. Кроме этого, энергетики обновят изоляцию на ЛЭП, питающих Елецкий район, Особую экономическую зону «Липецк», компрессорные станции магистральных газо- и нефтепроводов, тяговые железнодорожные подстанции.

Всего в 2024 году филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра заменит более 13 тыс. изоляторов на линиях 220-750 кВ.