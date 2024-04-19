Крупнейший завод по переработке пластика открыли в Подмосковье

В Московской области состоялось официальное открытие крупнейшего в России завода по переработке пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт» и завода по производству готовых изделий из вторичной гранулы «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн». Вместе предприятия представляют собой первый в стране комплекс по переработке ТКО полного цикла.

В торжественном мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и гендиректор АО «ЭкоЛайн-Капитал» – управляющей компании группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

«На сегодняшний день это флагманский проект в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла„ Представители российского бизнеса рискнули вложить колоссальные инвестиции в этот проект. 11,7 млрд рублей – стоимость проекта, 2,9 млрд рублей – федеральное финансирование в рамках мер поддержки, которые идут по линии ППК “РЭО„. Отдельно порадовало, что на этом объекте есть уникальные очистные сооружения, которые работают с несколькими ступенями очистки. Это современный экологичный проект. Я поздравляю всех участников, проектировщиков, инвесторов. Это действительно здорово, что у нас появляются в стране, несмотря на санкции, такие проекты. Завод построен за рекордные 23 месяца. Важно, что доля российских технологий и оборудования при реализации проекта составила более 41%. Оставшаяся часть была закуплена в дружественных Российской Федерации странах», – сказала Виктория Абрамченко.

Налоговые отчисления комплекса за первые 10 лет эксплуатации составят около 4,5 млрд рублей. Предприятие обеспечит рабочими местами до 200 жителей Московской области.

На комплексе мощностью 1200 тыс. т в год из потока ТКО отбираются полимеры – 21 вид пластиковых отходов – и передаются на завод «ЭкоЛайн-Вторпласт», где из них производится вторичная гранула. Из неё на заводе «ЭкоПласт» производятся готовые изделия, мусорные контейнеры и палеты, с содержанием вторичной гранулы от 30 до 100%.

«И это предприятие – наглядный пример будущего использования вторичных ресурсов при производстве. Благодаря новым технологиям из мусора на этих заводах будут производить гранулу и флексу максимальной чистоты, которую можно использовать для производства», – отметила Виктория Абрамченко.

По словам гендиректора «РЭО», это также единственный в Восточной Европе подобный проект полного цикла переработки.

«Предприятие “ЭкоЛайн-Вторпласт„ – первый в России комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов полного замкнутого цикла и единственный в своём роде на территории Восточной Европы и постсоветского пространства. Единая локация объединяет сортировку и переработку вторсырья из отходов в полный цикл, оптимизирует транспортную логистику, сокращает углеродный след конечной продукции. Проект реализован при поддержке “РЭО„ в беспрецедентно короткие сроки – за 23 месяца», – сказал Денис Буцаев.

«Государственная политика и поддержка ППК “РЭО„ сделали возможной реализацию проектов, нацеленных на утилизацию самых невостребованных и сложных в переработке полимерных отходов. С запуском заводов “ЭкоЛайн-Вторпласт„ и “ЭкоПласт„ вчерашние отходы на полигонах превращаются в ценное сырьё и новые товары из вторичной гранулы. Принципы экономики замкнутого цикла позволят обеспечить экономику качественным сырьём, сохранить первичные ресурсы и реально сократить объём захоронения», – сообщил Евгений Михайлов, генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал».

Технологическая концепция завода «ЭкоЛайн-Вторпласт» заключается в производстве гранулы максимальной чистоты food grade, которую можно использовать для производства упаковки для продуктов питания.

Добиться этого позволит многоуровневая система сортировки сырья и многоступенчатая технология горячей мойки с применением эффективных моющих средств, что позволяет максимально сохранить первичные свойства перерабатываемых материалов. Из готовой продукции завода можно будет изготовить те же изделия без добавления первичных ресурсов.

В ходе визита делегация ознакомилась с технологиями переработки твёрдых пластиков, осмотрела уникальное оборудование завода «ЭкоЛайн-Вторпласт», производство контейнеров для отходов на заводе «ЭкоПласт», посетила лабораторию входного контроля сырья, где установлено специальное оборудование, тестирующее качество сырья, из которого производятся контейнеры.

В рамках официального открытия на предприятии состоялось подписание соглашения о взаимодействии в области переработки отходов из полиэтилентерефталата – поставке флексы, произведённой на заводе «ЭкоЛайн-Вторпласт», компании «Сибур» для производства вторичной гранулы Vivilen.