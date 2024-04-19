На Сенгилеевской ГЭС начато строительство нового водоприемника

На Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС начато сооружение нового водоприемника. Работы ведутся в рамках Программы комплексной модернизации ГЭС РусГидро.

Водоприемник предназначен для забора воды из деривационного канала в трубопровод. Изначально на станции использовался водоприемник башенного типа с цилиндрическим затвором. Его оборудование вследствие 70-летней эксплуатации устарело и достигло высокой степени износа. В связи с этим, по результатам обследования сооружения, проектной организацией было принято решение о демонтаже водоприемника и возведении нового сооружения классической компоновки, обеспечивающей удобное обслуживание затворов.

На данный момент демонтаж старого водоприемника завершен, ведется укладка бетона в нижние ярусы нового сооружения. Работы ведутся АО «ЧиркейГЭСстрой» (дочернее общество РусГидро), их планируется завершить в 2025 году.

Программа комплексной модернизации предусматривает полное обновление Сенгилеевской ГЭС. В ее рамках уже построено и введено в эксплуатацию современное комплектное распределительное устройство с элегазовыми выключателями (КРУЭ), которое заменило устаревшее и изношенное распределительное устройство открытого типа. Ведется демонтаж здания ГЭС с последующим строительством нового, сооружаются уравнительная башня и металлические напорные водоводы, ведется капитальный ремонт деривационного бетонного трубопровода, расположенного между водоприемником и уравнительной башней. На российских заводах изготавливаются турбины и генераторы. После завершения работ мощность гидроэлектростанции возрастет с 15 МВт до 17,85 МВт.

Сенгилеевская ГЭС расположена на территории Шпаковского района Ставропольского края, на 55-м километре Невинномысского канала. Введена в эксплуатацию в 1953 году. Особенностью Сенгилеевской ГЭС является отсутствие плотины, напор на турбинах создается при помощи деривационного канала и напорного трубопровода.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 619 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 141 гидротурбина и 141 генератор, 101 силовой трансформатор, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.