ООО "ЭКМ Холдинг" на НЕФТЕГАЗ-2024

В Москве завершилась 23-я международная выставка НЕФТЕГАЗ «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», проходившая с 15-18 апреля при партнерстве с национальным нефтегазовым форумом.

В этом году в выставке приняли участие порядка 800 экспонентов. Деловая программа охватила более 30 мероприятий по основным вопросам применения отечественных технологий в нефтегазовой отрасли и ТЭК.

Все четыре дня на стенде ООО «ЭКМ Холдинг» шла активная работа. В плотном графике проводились встречи и переговоры с действующими, а также потенциальными партнерами, представителями проектных институтов и инжиниринговых компаний, обсуждались вопросы исполнения существующих заказов и участия в новых инвестиционных проектах.

ООО «ЭКМ Холдинг» в очередной раз продемонстрировал свой высокий потенциал, соответствие параметров продукции запросам рынка и готовность к исполнению актуальных задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета.

Напомним, продукция ООО «ЭКМ Холдинг» эксплуатируется более чем на 300 промышленных объектах ТЭК России. Ключевыми партнерами компании являются ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть».