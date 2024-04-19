Инвестиции в реконструкцию железнодорожной части Борского моста через Волгу в Нижнем Новгороде составят 10 млрд рублей, сообщил начальник Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") Сергей Дорофеевский в ходе встречи губернатора региона Глеба Никитина с предпринимателями 18 апреля.

По словам Дорофеевского, проект прошел государственную экспертизу. Реконструкция ж/д части моста начнется после завершения ремонта его автомобильной части.

"Все 10 млрд рублей - это инвестиции ОАО "РЖД", так как это железнодорожная инфраструктура", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ГЖД.

Борский мост - совмещенный мост через Волгу на дороге Нижний Новгород - Шахунья - Киров: железная дорога в нижнем ярусе, автомобильная двухполосная дорога в верхнем. Борский мост был построен в 1965 году.

Подряд на ремонт автомобильной части Борского моста за 2,4 млрд рублей ранее получило тверское ООО "Дорожная строительная компания". Подрядчик должен провести ремонт до 28 ноября 2025 года, финансирование работ осуществляется за счет бюджета Нижегородской области. На период ремонта мост закрыт.