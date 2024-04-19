Энергетики Сочинского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в селе Васильевка Лазаревского района города Сочи. Общая протяженность ЛЭП составляет порядка двух километров. Комплексное техническое переоснащение энергообъекта позволит повысить качество и надежность электроснабжения двух тысяч жителей села.

Специалисты заменили устаревшие железобетонные опоры на современные многогранные. Конструкции нового поколения обладают усиленными характеристиками по ветровым нагрузкам в местах плотной застройки. Кроме того, энергетики смонтировали порядка шести километров самонесущего изолированного провода (СИП) большего сечения и заменили более 200 изоляторов. СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Всего в рамках ремонтной кампании в 2024 году специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» планируют отремонтировать почти 250 км линий электропередачи, проведут ремонт высоковольтного оборудования на 38 подстанциях 110 кВ и расчистят более 490 га трасс ЛЭП Сочинского энергорайона. Порядка 70% ремонтных мероприятий энергетики планируют завершить до начала летнего курортного сезона.