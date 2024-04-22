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Ленкабель: экскурсия для студентов промышленного колледжа города Боровичи

22 апреля 2024, 17:15 172 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ленкабель
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В среду провели экскурсию для студентов-отличников промышленного колледжа города Боровичи. Ребята - будущие электромонтажники - познакомились с основным технологическим циклом производства кабельной продукции - а сегодня поступила информация что все четверо хотят выйти к нам на стажировку. Приучаем к производству молодое поколение со «школьной» скамьи!  Экскурсии мы проводим ежемесячно, целевой показатель - 10% от штата персонала - студенты-стажеры - и судя по результатам - показатель в ближайшее время повысим до 20%.

Привлечение студентов в малых городах важная часть нашей стратегии в подборе персонала:

  1. Это положительно влияет на имидж производства;
  2. Ребята прикипают к производству с малых лет;
  3. Опытные операторы реализуют свою потребность передачи знаний и повышают производительность линий за счет недорогих помощников;
  4. Через студентов мы воздействуем и на родителей - если студенту нравится на производстве - «старшие» так же начинают проявлять интерес к трудоустройству на современном предприятии.
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Метки: ЛЕНКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
LEEL
4.95

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