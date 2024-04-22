В среду провели экскурсию для студентов-отличников промышленного колледжа города Боровичи. Ребята - будущие электромонтажники - познакомились с основным технологическим циклом производства кабельной продукции - а сегодня поступила информация что все четверо хотят выйти к нам на стажировку. Приучаем к производству молодое поколение со «школьной» скамьи! Экскурсии мы проводим ежемесячно, целевой показатель - 10% от штата персонала - студенты-стажеры - и судя по результатам - показатель в ближайшее время повысим до 20%.

Привлечение студентов в малых городах важная часть нашей стратегии в подборе персонала: