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  • Глава Мордовии и первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков обсудили развитие промышленной сферы республики

Глава Мордовии и первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков обсудили развитие промышленной сферы республики

22 апреля 2024, 17:00 185 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

22 апреля в Москве состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и первого заместителя Министра промышленности и торговли России Василия Осьмакова. Обсуждалась реализация в республике важных проектов в сфере промышленности и дальнейшее развитие отрасли региона.

Речь шла о реализации проекта «2-й пусковой комплекс» в рамках создания производства оптического волокна полного цикла. Строительство второго пускового комплекса завода по производству оптического волокна в Саранске, ориентированного на производство собственных заготовок (преформ) для вытяжки оптоволокна, запланировано на 2024-2026 годы. Проектирование объекта сейчас ведется в соответствии с графиком.

Глава республики отметил, что реализация проекта в рамках утвержденной дорожной карты стратегически важно для страны – это позволит снять зависимость от импортных поставок, даст снижение себестоимости и рост конкурентоспособности продукции АО «Оптиковолоконные системы». Новый завод станет частью нашей особой экономической зоны «Система». Сейчас объект на этапе проектирования.

Также Василий Осьмаков и Артём Здунов обсудили докапитализацию Фонда развития промышленности РМ и порядок предоставления субсидии ФРП РМ субъектам в сфере промышленности. За два года по линии Фондов развития промышленности 18 инвестпроектов получили финансирование на сумму 3,6 млрд рублей. В этом году планируется довести объем поддержки до 5,5 млрд рублей.

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Метки: ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ОПТОВОЛОКНО, ИНВЕСТПРОЕКТ, МОРДОВИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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