22 апреля в Москве состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и первого заместителя Министра промышленности и торговли России Василия Осьмакова. Обсуждалась реализация в республике важных проектов в сфере промышленности и дальнейшее развитие отрасли региона.

Речь шла о реализации проекта «2-й пусковой комплекс» в рамках создания производства оптического волокна полного цикла. Строительство второго пускового комплекса завода по производству оптического волокна в Саранске, ориентированного на производство собственных заготовок (преформ) для вытяжки оптоволокна, запланировано на 2024-2026 годы. Проектирование объекта сейчас ведется в соответствии с графиком.

Глава республики отметил, что реализация проекта в рамках утвержденной дорожной карты стратегически важно для страны – это позволит снять зависимость от импортных поставок, даст снижение себестоимости и рост конкурентоспособности продукции АО «Оптиковолоконные системы». Новый завод станет частью нашей особой экономической зоны «Система». Сейчас объект на этапе проектирования.

Также Василий Осьмаков и Артём Здунов обсудили докапитализацию Фонда развития промышленности РМ и порядок предоставления субсидии ФРП РМ субъектам в сфере промышленности. За два года по линии Фондов развития промышленности 18 инвестпроектов получили финансирование на сумму 3,6 млрд рублей. В этом году планируется довести объем поддержки до 5,5 млрд рублей.