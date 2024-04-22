Компания Finolex Cables Limited сообщает о выпуске линейки экологически безопасных кабелей под брендом FinoGreen, которые предназначены для снижения рисков возникновения угрозы безопасности в электроустановках и предотвращения аварийных ситуаций, в частности, пожаров. Доля этих продуктов в бизнесе производства кабельных изделий компании составляет около 5 процентов. Не содержащие галогенов и не распространяющие горение кабели промышленного назначения производятся из переработанных материалов.

Кабели FinoGreen рассчитаны на напряжение до 1100 В переменного тока, 50 Гц. Они обеспечивают значительное сокращение выделения дыма и минимальное выделение хлористоводородного газа в случае возникновения пожара.

Г-н Амит Матхур (Amit Mathur), президент, руководитель направления сбыта и маркетинга в компании Finolex Cables, подчеркнул, что кабели FinoGreen явились главным определяющим фактором бизнеса, и компания ожидает высокого спроса на эти кабели на рынке в ближайшие месяцы.

Создание кабелей FinoGreen соответствует проактивному подходу компании, направленному на опережение тенденций рынка. Эти кабели представляют будущее бизнеса компании Finolex Cables, и ожидается, что в ближайшие месяцы объём их выпуска увеличится.

Компания ожидает немедленного внедрения этих новых кабелей строительными компаниями, осуществляющими проекты строительства как жилых, так и для коммерческих объектов премиум-класса. Они также подходят для объектов с высокой посещаемостью, таких как торговые центры, отели, аэропорты, учебные заведения и зоны повышенной безопасности.

Г-н Матхур добавил, что компания поставляла кабели по запросу, но, учитывая растущий спрос на рынке, она решила внедрить эти изделия в розничную торговлю. Это, несомненно, значительно увеличит рентабельность бизнеса компании Finolex Cables.

Входящая в основанную в 1958 году группу компаний Finolex Group компания Finolex Cables Limited - индийский производитель силовых и телекоммуникационных кабелей, базирующийся в г. Пуна, штат Махараштра, Индия.