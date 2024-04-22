В Новосибирске выполнят работы по строительству объекта: Коллектор Северный, сообщает RosTender.info.

Подрядчик будет определен по итогам конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» принимает заявки на участие до 8 мая. Начальная цена контракта составляет 380 млн рублей из собственных средств заказчика.

Строительство объекта предусмотрено для водоотведения сточных вод от канализационного коллектора для жилого массива «Клюквенный» в существующий коллектор, расположенный на пересечении ул. Г. Колонды с Мочищенским шоссе. Общая протяженность трассы составляет 3971,10 м. Строительство проектируемого канализационного коллектора будет осуществляться в 3 этапа. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет пять лет.