Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В Новосибирске выполнят работы по строительству объекта: Коллектор Северный, сообщает RosTender.info.
Подрядчик будет определен по итогам конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» принимает заявки на участие до 8 мая. Начальная цена контракта составляет 380 млн рублей из собственных средств заказчика.
Строительство объекта предусмотрено для водоотведения сточных вод от канализационного коллектора для жилого массива «Клюквенный» в существующий коллектор, расположенный на пересечении ул. Г. Колонды с Мочищенским шоссе. Общая протяженность трассы составляет 3971,10 м. Строительство проектируемого канализационного коллектора будет осуществляться в 3 этапа. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет пять лет.
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