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На строительство коллектора в Новосибирске выделят 380 млн рублей

22 апреля 2024, 15:45 239 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
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В Новосибирске выполнят работы по строительству объекта: Коллектор Северный, сообщает RosTender.info.

Подрядчик будет определен по итогам конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» принимает заявки на участие до 8 мая. Начальная цена контракта составляет 380 млн рублей из собственных средств заказчика.

Строительство объекта предусмотрено для водоотведения сточных вод от канализационного коллектора для жилого массива «Клюквенный» в существующий коллектор, расположенный на пересечении ул. Г. Колонды с Мочищенским шоссе. Общая протяженность трассы составляет 3971,10 м. Строительство проектируемого канализационного коллектора будет осуществляться в 3 этапа. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет пять лет.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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