С производственной площадки завода «Атоммаш» в Волгодонске (машиностроительный дивизион Росатома) был отгружен комплект парогенераторов для третьего энергоблока АЭС «Аккую» (Турция). В ближайшие дни парогенераторы преодолеют по воде около 3 тысяч километров до строительной площадки АЭС «Аккую». Мероприятие было приурочено к 50-летию начала Всесоюзной стройки завода «Атоммаш», который сегодня является одним из ведущих производителей оборудования для атомной, нефтяной и газовой промышленности. В рамках торжественной церемонии отгрузки наградили ветеранов стройки и отличившихся работников завода, а для первостроителей Атоммаша провели экскурсию по предприятию.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в своем видеообращении к участникам торжественной церемонии отметил, что современное поколение атоммашевцев добилось многого.

«Сегодня Атоммаш — крупнейшее в стране предприятие атомного машиностроения. Каждый год вы поставляете длинноцикловое оборудование для строек Росатома в России и за рубежом. В прошлом году установлен мировой рекорд атомного машиностроения: вы отгрузили пять реакторов и 18 парогенераторов для России, Турции, Индии и Китая. В этом году перед вами стоят не менее значимые задачи. Общий объем заказа на ближайшие годы — оборудование ядерного острова и машинного зала для 10 энергоблоков в Российской Федерации и в наших странах-партнерах. Уверен, что вы достойно справитесь и с этой задачей», — отметил он.

«Сегодня для отечественных предприятий оборудование реакторной установки ВВЭР является серийной продукцией, которая доказала свои конкурентные преимущества, качество и высочайший уровень надежности во многих странах мира, в то же время каждому заказчику и проекту неизменно уделяется особое внимание, что позволяет выстраивать эффективные для обеих сторон партнерские взаимоотношения», — отметил глава машиностроительного дивизиона Игорь Котов.

В мае с Атоммаша будут отгружены внутрикорпусные устройства реактора и верхний блок для третьего энергоблока АЭС «Аккую». В настоящее время на заводе изготавливают ключевое оборудование для четвертого энергоблока станции.

Парогенераторы — важнейшее оборудование первого контура реактора. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре изделия. Диаметр каждого из них составляет более 4 метров, длина — порядка 15 метров, вес — 355 тонн. Цикл изготовления парогенератора включает в себя сборку-сварку корпусов из отдельных обечаек и патрубков, изготовление днищ, сверловку коллекторов первого контура, изготовление змеевиков и установку внутрикорпусных устройств, а также комплекс контрольных мероприятий — гидравлические и вакуумные испытания теплообменника.

АЭС «Аккую» — первая атомная станция в Турции. Проект строительства включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Мощность каждого энергоблока — 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate — «строй-владей-эксплуатируй».

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.