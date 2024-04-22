На пересечении двух новых шоссе — Филимонковского и Ракитки — построят крупную дорожную развязку. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На пересечении двух новых шоссе — Филимонковского и Ракитки — построим крупную дорожную развязку. Она позволит открыть бессветофорное движение на этом участке, что избавит местных жителей от пробок, особенно на выезде из поселка Марьино. Кроме того, появится удобный разворот на шоссе Ракитки», — сказал глава города.

В рамках проекта будут построены: эстакада вдоль шоссе Ракитки; левоповоротный съезд на Филимонковское шоссе в сторону МКАД; съезд на перспективную третью очередь автомобильной дороги Марьино — Саларьево в сторону Троицка; разворотный съезд на шоссе Ракитки для движения в сторону Киевского шоссе и автомобильная парковка в районе новой развязки.



Ввод развязки в эксплуатацию намечен на 2027 год.