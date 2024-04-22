Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Собянин анонсировал строительство новой развязки на пересечении шоссе Филимонковского и Ракитки

22 апреля 2024, 15:30 282 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

На пересечении двух новых шоссе — Филимонковского и Ракитки — построят крупную дорожную развязку. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На пересечении двух новых шоссе — Филимонковского и Ракитки — построим крупную дорожную развязку. Она позволит открыть бессветофорное движение на этом участке, что избавит местных жителей от пробок, особенно на выезде из поселка Марьино. Кроме того, появится удобный разворот на шоссе Ракитки», — сказал глава города. 

В рамках проекта будут построены: эстакада вдоль шоссе Ракитки; левоповоротный съезд на Филимонковское шоссе в сторону МКАД; съезд на перспективную третью очередь автомобильной дороги Марьино — Саларьево в сторону Троицка; разворотный съезд на шоссе Ракитки для движения в сторону Киевского шоссе и автомобильная парковка в районе новой развязки.
 
Ввод развязки в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
22.04.2024
ПКП "Полимер-Урал" представит на площадке РМЭФ-2024 импортозамещенную продукцию для защиты высоковольтных кабелей
22.04.2024
"Россети Северный Кавказ" повышают надежность электроснабжения новостроя в селах Чеченской Республики
22.04.2024
"Россети Кубань" строит энергетическую инфраструктуру для новой федеральной трассы в Краснодарском крае
22.04.2024
Почти 140 млрд рублей планируют направить за пять лет на развитие дорог в Новосибирской области
22.04.2024
Вадим Павлов: "В новых регионах сформированы и будут реализованы инвестиционные программы, которые обеспечат бесперебойное газоснабжение населения"
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно