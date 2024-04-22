В первом квартале года энергетики филиала установили по заявкам муниципалитетов порядка 100 дополнительных светильников в 25 селах и микрорайонах Белгородской области, — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/8024.

Дополнительные участки наружного освещения появились в населенных пунктах Яковлевского, Корочанского, Вейделевского, Новооскольского, Прохоровского, Борисовского районов.

Так, на подходах к парку Маршалково в поселке Строитель для безопасности и комфорта отдыхающих энергетики построили новую линию освещения и смонтировали 10 светодиодных светильников. Еще 20 светоточек появилось у дорог, спортивных площадок и рекреационных зон в микрорайоне «Солнечный». Новые линии наружного освещения также построили по улицам Речная в селе Карнауховка и Осенняя в Борисовке.

Работы ведутся по программе «Решаем вместе» в соответствии с запросами жителей на качественное наружное освещение.