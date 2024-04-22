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Специалисты "Белгородэнерго" смонтировали новые светильники в населенных пунктах области

22 апреля 2024, 16:45 203 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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Фото: ПАО «Россети Центр»

Фото: ПАО «Россети Центр»

В первом квартале года энергетики филиала установили по заявкам муниципалитетов порядка 100 дополнительных светильников в 25 селах и микрорайонах Белгородской области, — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/8024.

Дополнительные участки наружного освещения появились в населенных пунктах Яковлевского, Корочанского, Вейделевского, Новооскольского, Прохоровского, Борисовского районов.

Так, на подходах к парку Маршалково в поселке Строитель для безопасности и комфорта отдыхающих энергетики построили новую линию освещения и смонтировали 10 светодиодных светильников. Еще 20 светоточек появилось у дорог, спортивных площадок и рекреационных зон в микрорайоне «Солнечный». Новые линии наружного освещения также построили по улицам Речная в селе Карнауховка и Осенняя в Борисовке.

Работы ведутся по программе «Решаем вместе» в соответствии с запросами жителей на качественное наружное освещение.

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Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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