Вадим Павлов провёл совещания в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых рассмотрена реализация мероприятий по восстановлению и строительству объектов газовой инфраструктуры регионов. А также вопросы формирования организационной структуры по управлению и эксплуатации газового хозяйства новых регионов, в целях исполнения программы социально-экономического развития 2024 года.

Директор Департамента реализации специальных проектов сообщил, что «В новых регионах сформированы и будут реализованы инвестиционные программы, которые обеспечат бесперебойное газоснабжение населения».

Вадим Павлов отметил, что для централизованного управления, восстановления и развития газовой инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определена ООО «Черноморнефтегаз».

Кроме того, директор Департамента рассказал, что реализуются мероприятия по восстановлению распределительного электросетевого комплекса новых регионов.