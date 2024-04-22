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Вадим Павлов: "В новых регионах сформированы и будут реализованы инвестиционные программы, которые обеспечат бесперебойное газоснабжение населения"

22 апреля 2024, 16:30 205 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.gov.ru

Фото: minenergo.gov.ru

Вадим Павлов провёл совещания в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых рассмотрена реализация мероприятий по восстановлению и строительству объектов газовой инфраструктуры регионов. А также вопросы формирования организационной структуры по управлению и эксплуатации газового хозяйства новых регионов, в целях исполнения программы социально-экономического развития 2024 года. 

Директор Департамента реализации специальных проектов сообщил, что «В новых регионах сформированы и будут реализованы инвестиционные программы, которые обеспечат бесперебойное газоснабжение населения». 

Вадим Павлов отметил, что для централизованного управления, восстановления и развития газовой инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определена ООО «Черноморнефтегаз».  

Кроме того, директор Департамента рассказал, что реализуются мероприятия по восстановлению распределительного электросетевого комплекса новых регионов.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДНР, ЛНР
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 

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