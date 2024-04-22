Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Вадим Павлов провёл совещания в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых рассмотрена реализация мероприятий по восстановлению и строительству объектов газовой инфраструктуры регионов. А также вопросы формирования организационной структуры по управлению и эксплуатации газового хозяйства новых регионов, в целях исполнения программы социально-экономического развития 2024 года.
Директор Департамента реализации специальных проектов сообщил, что «В новых регионах сформированы и будут реализованы инвестиционные программы, которые обеспечат бесперебойное газоснабжение населения».
Вадим Павлов отметил, что для централизованного управления, восстановления и развития газовой инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определена ООО «Черноморнефтегаз».
Кроме того, директор Департамента рассказал, что реализуются мероприятия по восстановлению распределительного электросетевого комплекса новых регионов.
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