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Минпромторг России обновил ключевые параметры механизма "промышленной ипотеки"

22 апреля 2024, 15:00 275 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Минпромторг России
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Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Минфином России и Минэкономразвития России выработаны новые условия реализации механизма «промышленной ипотеки» с учетом анализа итогов 2023 года.

Так, участие в программе будет доступно для предприятий с выручкой до 2 млрд рублей и малых технологических компаний с выручкой до 4 млрд рублей, осуществляющих деятельность в сфере ведения Минпромторга России.

Также в целях повышения эффективности прогнозирования потребности в субсидиях для новых заемщиков вводится «плавающая» формула расчета льготной процентной ставки – в случае, если ключевая ставка Банка России превышает 10%, льготная ставка для заемщика будет возрастать в зависимости от значения ключевой ставки. В противном случае будут применяться прежние базовые ставки: 3% для технологических компаний и 5% для иных заемщиков.

Как и прежде, кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет на общую сумму до 500 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство.

Решение о порядке реализации механизма «промышленной ипотеки» опубликовано по ссылке.

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Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА

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