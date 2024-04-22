Челябинский завод полимерных труб «Полимер-Урал» представит собственную разработку – термостойкие многослойные трубы из уникальных полимерных материалов с защитой от механических повреждений серии «Редпайп».

Трубы обеспечивают безопасную эксплуатацию высоковольтных кабелей. Они сохраняют физико-геометрические параметры на протяжении всего срока эксплуатации кабельной линии, являются стойкими к высоким температурам и механическим повреждениям. Трубы серии «Рэдпайп» имеют верхний маркерный слой красного цвета, который помогает определить места повреждения при монтаже и указывает на то, что в трубе проложен кабель. Произведены трубы из полимерной композиции повышенной твердости, что увеличивает сопротивление к удару и иных механических нагрузок.

В процессе эксплуатации кабель имеет свойство нагреваться, поэтому трубы «Рэдпайп» выдерживает длительное воздействие температуры до 95 градусов и кратковременный нагрев до 110 градусов, не изменяя свою геометрию. В случае выхода из строя кабеля, это, как правило, приводит к появлению очага возгорания. Негорючий внутренний слой полимерных термостойких труб способствует устранению очага возгорания и, как следствие, кабель не прилипает к трубе, что позволяет с лёгкостью его демонтировать для ремонта.