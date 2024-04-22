Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • ПКП "Полимер-Урал" представит на площадке РМЭФ-2024 импортозамещенную продукцию для защиты высоковольтных кабелей

ПКП "Полимер-Урал" представит на площадке РМЭФ-2024 импортозамещенную продукцию для защиты высоковольтных кабелей

22 апреля 2024, 14:00 300 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: energyforum.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Челябинский завод полимерных труб «Полимер-Урал» представит собственную разработку – термостойкие многослойные трубы из уникальных полимерных материалов с защитой от механических повреждений серии «Редпайп».

Трубы обеспечивают безопасную эксплуатацию высоковольтных кабелей. Они сохраняют физико-геометрические параметры на протяжении всего срока эксплуатации кабельной линии, являются стойкими к высоким температурам и механическим повреждениям. Трубы серии «Рэдпайп» имеют верхний маркерный слой красного цвета, который помогает определить места повреждения при монтаже и указывает на то, что в трубе проложен кабель. Произведены трубы из полимерной композиции повышенной твердости, что увеличивает сопротивление к удару и иных механических нагрузок.

В процессе эксплуатации кабель имеет свойство нагреваться, поэтому трубы «Рэдпайп» выдерживает длительное воздействие температуры до 95 градусов и кратковременный нагрев до 110 градусов, не изменяя свою геометрию. В случае выхода из строя кабеля, это, как правило, приводит к появлению очага возгорания. Негорючий внутренний слой полимерных термостойких труб способствует устранению очага возгорания и, как следствие, кабель не прилипает к трубе, что позволяет с лёгкостью его демонтировать для ремонта.

Обсудить на форуме
Метки: ПОЛИМЕР-УРАЛ, РМЭФ-2024
Отрасль: Материалы для КПП 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
22.04.2024
Валентин Коновалов и Павел Акилин обсудили развитие энергосистемы Хакасии
22.04.2024
Свыше 400 трансформаторных подстанций отремонтируют "Россети Юг" в Астраханской области в 2024 году
22.04.2024
"Россети Юг" способствуют расширению предприятий агропромышленного комплекса в Волгоградской области
22.04.2024
Специалисты "Белгородэнерго" смонтировали новые светильники в населенных пунктах области
22.04.2024
На Гергебильской ГЭС ведется капитальный ремонт гидроагрегата №4
Другие новости рубрики Мероприятия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно