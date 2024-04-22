Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков подписали допсоглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, сообщает пресс-служба облправительства.

"Документом утверждена актуализированная программа дорожной деятельности Новосибирской области на период с 2024 по 2028 годы (...) Для достижения всех запланированных показателей пятилетним планом дорожной деятельности до 2028 года включительно планируется направить на мероприятия всего 137 млрд 742,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

За пять лет - с 2024 по 2028 год, включительно, планируется привести в нормативное состояние более 970 км автомобильных дорог.

"В их числе городские улицы и региональные трассы, ведущие к социально значимым объектам: образовательным и медицинским учреждениям, спортивным объектам, туристическим местам", - говорится в сообщении.

По данным территориального управления автодорог региона, oбщая протяженность дорожной сети Новосибирской области составляет 14 тыс. 759 км, в том числе, федеральных автотрасс - 755 км, территориальных дорог - 12 тыс. 772 км. Протяженность улично-дорожной сети Новосибирска - 1 тыс. 385 км.