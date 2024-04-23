Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Байкальский тракт — автомобильная дорога, связывающая город Иркутск и посёлок городского типа Листвянка у истока реки Ангары. Эта оживленная трасса ведет на Байкал — самое известное озеро России.
С 2021 года ведется проект по освещению дороги на всем ее протяжении. Первые поставки светильников показали, что выбирать оборудование нужно с учетом климатических особенностей региона и от надежного производителя — такого, как IEK GROUP.
Проект освещения создавали специалисты из Группы компаний «Структура Света». Они выбрали для установки на ранее неосвещенных участках трассы светильники Street X1 от LEDEL — флагманского бренда IEK GROUP. Светильники отличаются высокой энергоэффективностью: 160 лм/Вт при потребляемой мощности 95 Вт.
Сегодня Байкальский тракт освещают более 1000 светильников Street X1. И это не предел! Полное освещение автодороги Иркутск — Листвянка планируется завершить в 2025 году.
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