В Чебоксарах начала работу Всероссийская научно-практическая конференция по релейной защите и автоматике. ЧЭАЗ – генеральный партнер этого отраслевого форума. Главная тема конференции: «Технологический суверенитет России в области РЗА и АСУ ТП и устойчивость в условиях санкционных ограничений». В течение трех дней участники, а это профильные специалисты в сфере энергетики и электротехники ведущих российских компаний, будут не только обсуждать актуальные вопросы отрасли, но и посетят предприятия региона. Кроме этого в рамках конференции работает демо-площадка, на которой гости могут познакомиться с электротехнической продукцией. ЧЭАЗ представил на своем стенде микропроцессорные устройства, шкаф системы управления и мониторинга с собственным программным обеспечением, блоки дуговой защиты, ретрофит, а также контакторы и автоматические выключатели.

На открытии пленарного заседания заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев отметил вклад предприятий электроэнергетической отрасли в программу импортозамещения. За последние годы была проделана колоссальная работа в этом направлении. Впереди следующий этап – переход к российской электронной компонентной базе.

В своем выступлении на пленарном заседании конференции заместитель генерального директора АО «ЧЭАЗ» Петр Варганов подчеркнул:

«Сегодня ЧЭАЗ добивается технологического суверенитета не только в традиционной сфере релейной защиты и автоматики, но и развивается за счет собственных разработок и освоения серийного производства низковольтных и средневольтных аппаратов гражданского и специального назначения, интеллектуальных электронных устройств, шкафов релейной защиты и автоматики, цифровых электроприводов, комплектных распределительных устройств, модульных и стационарных подстанций».

Все направления деятельности предприятия прошли проверку и инспекции во всех известных системах аттестации, сертификации крупнейших энергетических компаний, и сейчас ЧЭАЗ – единственный производитель релейной защиты и автоматики, комплектных устройств по требованиям Российского морского регистра.

Всероссийская конференция будет работать с 23 по 25 апреля. Запланирована серия круглых столов, деловых игр, дискуссий.

Чебоксарский электроаппаратный завод - одно из крупнейших предприятий Чувашии. АО «ЧЭАЗ» эффективно решает комплексные задачи по поставке электрооборудования для промышленности и энергетики России и стран зарубежья. В 2023 году компания вошла в состав электротехнического холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ).

Основные направления деятельности: проектирование систем электроснабжения объектов энергетики и промышленности; производство и поставка электротехнического оборудования 0,4-220 кВ (аппаратура релейной защиты, низковольтная и высоковольтная аппаратура, низковольтные комплектные устройства, электроприводы, комплектные распределительные устройства 6-10 кВ, открытые распределительные устройства 220 кВ); оказание услуг по монтажу, пусконаладочным работам, гарантийному и сервисному обслуживанию электрооборудования; выполнение генподрядных работ по строительству энергообъектов; проведение НИОКР.