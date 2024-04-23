В Челябинской области определились с площадкой для размещения особой экономической зоны, ОЭЗ появится в Красноармейском районе, сообщил заместитель губернатора региона Иван Куцевляк в рамках форума "Будущее города".

"Сегодня в приоритете площадка вблизи Челябинска, Красноармейский район вдоль Курганской трассы. Здесь мы будем развивать кластер чистых высокотехнологичных производств. Это будет достигаться, в том числе, за счет роботизации", - заявил Куцевляк.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области, речь идет о создании особой экономической зоны.

Ранее Власти Челябинской области планировали создать особую экономическую зону, которая частично будет сконцентрирована на территории транспортно-логистического комплекса "Южноуральский" в Увельском районе.

Бизнес-форум "Будущее города" проходит 23 апреля в Челябинске.