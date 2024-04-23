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Челябинская область сформирует особую экономическую зону в Красноармейском районе

23 апреля 2024, 18:00 516 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
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Фото: chel.aif.ru

Фото: chel.aif.ru

В Челябинской области определились с площадкой для размещения особой экономической зоны, ОЭЗ появится в Красноармейском районе, сообщил заместитель губернатора региона Иван Куцевляк в рамках форума "Будущее города".

"Сегодня в приоритете площадка вблизи Челябинска, Красноармейский район вдоль Курганской трассы. Здесь мы будем развивать кластер чистых высокотехнологичных производств. Это будет достигаться, в том числе, за счет роботизации", - заявил Куцевляк.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области, речь идет о создании особой экономической зоны.

Ранее Власти Челябинской области планировали создать особую экономическую зону, которая частично будет сконцентрирована на территории транспортно-логистического комплекса "Южноуральский" в Увельском районе.

Бизнес-форум "Будущее города" проходит 23 апреля в Челябинске. 

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ОЭЗ

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