Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В Челябинской области определились с площадкой для размещения особой экономической зоны, ОЭЗ появится в Красноармейском районе, сообщил заместитель губернатора региона Иван Куцевляк в рамках форума "Будущее города".
"Сегодня в приоритете площадка вблизи Челябинска, Красноармейский район вдоль Курганской трассы. Здесь мы будем развивать кластер чистых высокотехнологичных производств. Это будет достигаться, в том числе, за счет роботизации", - заявил Куцевляк.
Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области, речь идет о создании особой экономической зоны.
Ранее Власти Челябинской области планировали создать особую экономическую зону, которая частично будет сконцентрирована на территории транспортно-логистического комплекса "Южноуральский" в Увельском районе.
Бизнес-форум "Будущее города" проходит 23 апреля в Челябинске.
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