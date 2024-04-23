Компания IBC Global (Industrial Brokerage Consulting), которая принадлежит бизнесмену из Челябинска Станиславу Ахмедзянову, построит в Чите огромный логистический хаб на 60 тысяч квадратных метров, сообщили 23 апреля корреспонденту «Чита.Ру» в пресс-службе компании.

— К июлю 2024 года будет усовершенствован единственный в Чите современный складской комплекс общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций в реконструкцию объекта составит более 2,5 миллиарда рублей, — сообщили в пресс-службе.

Склад будет находиться в черте города, на улице Автостроителей, 10. Сейчас, по данным 2GIS, там находится «Чита Логистик хаб». Объект возвели на месте заброшенного промышленного объекта. Компания планирует заняться реконструкцией здания, а также модернизировать его. Завершат работу к июлю. Помимо складов, там планируют разместить административно-бытовой комплекс, перехватывающую парковку, автомойку, заправку, автосервис, хостел на 140 мест и столовую.

— В Забайкалье очень низкая насыщенность складскими помещениями при большой территориальной протяженности региона. Бизнес, в свою очередь, не стоит на месте и активно выстраивает связи и работу с Китаем и другими странами Центральной Азии. В этом плане читинский логистический хаб расположен в географически выгодном месте, — процитировали в пресс-службе владельца компании Станислава Ахмедзянова.

Что конкретно будет храниться в логистическом хабе, пока неизвестно. Всё будет зависеть от будущих арендаторов.

— На данный момент там по проекту планируются большие площади под склады и офисные помещения. Всё остальное будет зависеть от арендаторов и их нужд. Новый объект ориентирован на производственные, торговые и логистические компании. По завершении работ логистический хаб может быть использован в качестве консолидационного склада для e-commerce-операторов, сортировочного центра для служб доставки, а также логистического грузового терминала, — уточнили в компании.

По данным с сервиса «Контур.Фокус», ООО «Инвест Бизнес Консалтинг» было зарегистрировано в 2005 году в Челябинске. На конец 2022 года компания заработала 375 тысяч рублей, чистый доход составил всего 177 тысяч рублей. Директор и учредитель — 42-летний челябинский бизнесмен Станислав Ахмедзянов. Бизнесмен также владеет 50% компании «КВГ-РЕСУРС», оказывающей деятельность в области права, и 40% в еще одной юридической фирме «ГАС СИСТЕМА». Также он владеет компаниями «Югорская логистическая компания — Северный морской путь» и «Югорская логистическая компания», доходы которых оцениваются в миллионы.

Также свой логистических хаб со складами хочет построить в Чите компания Wildberries, сообщается, что он будет работать по всему Дальнему Востоку. Находиться он будет на Дворцовском тракте в Чите. На месте будущего объекта уже ведутся земляные работы.