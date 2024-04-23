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Энергетики обеспечили надежным электроснабжением более пятисот потребителей в Кашире-2

23 апреля 2024, 13:45 282 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Энергетики произвели ремонт высоковольтной кабельной линии, расположенной в микрорайоне Кашира-2. Работы направлены на обеспечение надежности электроснабжения более 500 потребителей, расположенных на ул. Вахрушева, Кржижановского, Садовой, и детского сада № 13 Каширы.

Специалисты «Мособлэнерго» в апреле выполнили замену кабеля и монтаж соединительных муфт на КЛ-10 кВ. Линия электропередачи протяженностью 500 м. проходит от распределительной подстанции РП-7 до ТП-123 и питает шесть многоквартирных жилых домов и более 70 частных домовладений.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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