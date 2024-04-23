Специалисты «Мособлэнерго» в апреле 2024 года повысили надежность электроснабжения дома Гончаровых (усадьба Лопасня-Зачатьевское) и Зачатьевской церкви, расположенных на ул. Пушкина в Чехове. Соответствующие работы в подстанции ТП-523, питающей эти объекты, были выполнены в рамках программы капитального ремонта.

Прежний трансформатор мощностью 400 кВА был в эксплуатации более 15 лет. Чтобы потребители не ощущали перебоев в электроснабжении из-за выработавшего эксплуатационный ресурс оборудования, специалисты Чеховского производственного отделения заменили трансформатор на современный с такой же мощностью.

ТП-523 также питает 30 частных домов и систему уличного освещения на ул. Пушкина.

Всего в 2024 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Чехов специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 5,2 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 12 подстанций и пяти зданий ТП. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.