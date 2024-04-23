Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Энергетики повысили надежность электроснабжения дома Гончаровых и Зачатьевской церкви в Чехове

23 апреля 2024, 16:45 174 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в апреле 2024 года повысили надежность электроснабжения дома Гончаровых (усадьба Лопасня-Зачатьевское) и Зачатьевской церкви, расположенных на ул. Пушкина в Чехове. Соответствующие работы в подстанции ТП-523, питающей эти объекты, были выполнены в рамках программы капитального ремонта.

Прежний трансформатор мощностью 400 кВА был в эксплуатации более 15 лет. Чтобы потребители не ощущали перебоев в электроснабжении из-за выработавшего эксплуатационный ресурс оборудования, специалисты Чеховского производственного отделения заменили трансформатор на современный с такой же мощностью.

ТП-523 также питает 30 частных домов и систему уличного освещения на ул. Пушкина.

Всего в 2024 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Чехов специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 5,2 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 12 подстанций и пяти зданий ТП. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
23.04.2024
ГК 1520 внедрила киберзащиту на станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги
23.04.2024
Участники заседания Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов обсудили знаковые изменения строительной отрасли
23.04.2024
Челябинский бизнесмен построит в Чите огромный логистический хаб
23.04.2024
Стремительный рост спроса на подключение к электрическим сетям зафиксирован в АО "Сетевая компания" по итогам первого квартала 2024 года
23.04.2024
Жилой комплекс за 10 млрд рублей построят в Курортном районе Петербурге
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+