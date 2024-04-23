Отборочные полуфиналы Чемпионата электриков ИЭК близятся к завершению. В Екатеринбурге прошел пятый этап, который собрал будущих и опытных электромонтажников со всего Уральского федерального округа.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» предоставил кабельную продукцию для успешного прохождения конкурсантами отборочного этапа. Бороться за путевку в финал чемпионата им помогал яркий кабель марки EXPERt class: ВВГ, ПВС и ПуГВ различных сечений. Благодаря отличным характеристикам EXPERt class, конкурсанты быстрее и легче справились с заданиями. Им необходимо было собрать и подключить электроустановку, причем сделать это грамотно, аккуратно и в отведенное время.

Три победителя отборочного полуфинала получили возможность представлять свой округ в финале, а также отличные призы.

Заключительные полуфиналы пройдут в мае в Санкт-Петербурге и Москве, а финал состоится в начале июня в столице России.