Такие показатели были достигнуты несмотря на сложные условия этой зимы, когда обильные снегопады чередовались с крепкими морозами. Однако энергетики выполнили всю необходимую работу по своевременному исполнению обязательств по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения.

За три месяца был зафиксирован стремительный рост: на 44% увеличился объем заключенных договоров (4143 договоров (2887 – в 2023 году)), на 30% возросло количество исполненных договоров (3955 договоров (3031 договор – в 2023 году)). Общая мощность присоединения составила 124,6 МВт, всего в филиалы АО «Сетевая компания» поступило 6,1 тысяч заявок на технологическое присоединение.

Напоминаем, что по всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам контакт-центра АО «Сетевая компания» по бесплатному номеру 8-800-2000-878. Подать заявку на присоединение к сетям также можно на портале услуг по ссылке: https://pdo.gridcom-rt.ru.