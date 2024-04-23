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Стремительный рост спроса на подключение к электрическим сетям зафиксирован в АО "Сетевая компания" по итогам первого квартала 2024 года

23 апреля 2024, 14:00 286 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО Сетевая компания
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Такие показатели были достигнуты несмотря на сложные условия этой зимы, когда обильные снегопады чередовались с крепкими морозами. Однако энергетики выполнили всю необходимую работу по своевременному исполнению обязательств по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения.

За три месяца был зафиксирован стремительный рост: на 44% увеличился объем заключенных договоров (4143 договоров (2887 – в 2023 году)), на 30% возросло количество исполненных договоров (3955 договоров (3031 договор – в 2023 году)). Общая мощность присоединения составила 124,6 МВт, всего в филиалы АО «Сетевая компания» поступило 6,1 тысяч заявок на технологическое присоединение.

Напоминаем, что по всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам контакт-центра АО «Сетевая компания» по бесплатному номеру 8-800-2000-878. Подать заявку на присоединение к сетям также можно на портале услуг по ссылке: https://pdo.gridcom-rt.ru.

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Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ТАТАРСТАН, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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