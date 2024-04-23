Команда инженеров института работает над созданием кабельных изделий, которые находят свое применение в различных отраслях промышленности. Каждый образец подвергается строгим тестам, включающим проверку на специализированных установках, которые воссоздают в том числе и реальные эксплуатационные условия.

«НИКИ» регулярно внедряет инновационные решения и усовершенствует уже известные на рынке типы кабельной продукции, отвечая на запросы клиентов и следуя современным стандартам качества и безопасности. Поэтому технологическая база института постоянно обновляется. В 2023 году она пополнилась видеоизмерительным микроскопом и установкой для испытаний кабелей на стойкость к монтажным изгибам и навиванию.

За прошедший год коллектив институт разработал 7 технический условий и 104 извещения об изменении к действующим техническим условиям. В рамках программы стандартизации 2023 г. пересмотрены и подготовлены первые редакции ГОСТ 12182.0-80 «Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к механическим воздействиям. Общие требования», ГОСТ 12182.1-80 «Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к многократному перегибу через систему роликов», ГОСТ 12182.8-80 «Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к изгибу». Получен патент на полезную модель: «Провод для автотранспорта», разработана конструкция шахтного гибкого кабеля для очистных комбайнов, стойкая к изгибам, с подтверждением наработки кабеля испытаниями в траковой цепи с увеличенным количеством циклов.