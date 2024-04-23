Строительством нового аэропорта на Кавказе планирует заняться холдинг УК «Аэропорты регионов», сообщил РБК со ссылкой на источники. Предварительная стоимость проекта оценивается в 25 млрд руб. Аэропорт строится из расчета увеличения в республике к 2030 году количества туристов в два раза, до 4 млн человек.

О строительстве аэропорта как «прорывного инвестиционного проекта» вблизи станицы Зеленчукской, который «будет способствовать» увеличению потока туристов в КЧР, в марте 2024 года в ходе рабочей встречи обсудили вице-премьер Александр Новак с главой КЧР Рашидом Темрезовым. Тогда же были озвучены сроки ввода этого объекта — 2028 год.

Предпроектные предложения по строительству аэропорта в станице Зеленчукская по заказу АО УК «Аэропорты регионов» выполнил ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» еще в сентябре 2023 года.

Строительство аэропорта, по информации разработчиков проектных предложений, не должно оказать негативного влияния «на объекты ВКС Министерства обороны России, оптический телескоп САО РАН и радиотелескоп Ратан-600», которые расположены в непосредственной близости от площадки для будущего аэродромного комплекса, и позволит осуществлять взлет и посадку, не пересекая границы установленных запретных зон.

Предварительно планируется, что аэропорт сможет принимать воздушные суда типа МС-21, А-321, SSJ-100, В-737. Пропускная способность к 2035 году должна составить до 1500 пассажиров в час.

Александра Ларинцева