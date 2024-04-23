Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко принял участие в заседании Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов при Комитете Государственной Думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы применения Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в новой редакции, а также особенности взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов.

Федеральным законом № 653-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривается целый ряд знаковых для строительной отрасли изменений.

«Документами, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 653-ФЗ, являются национальные стандарты и своды правил РФ, международные стандарты, стандарты и своды правил иностранных государств, стандарты организаций, а также результаты применения способов обоснования соответствия архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических решений и мероприятий по обеспечению безопасности зданий, сооружений. Все они являются равнозначными и строго регулируются законодательно со стороны государства. По каждому из них Минстроем России в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом разработан нормативный документ, контролирующий порядок разработки. Несмотря на то что данная система является достаточно гибкой и позволяет внедрять передовые технологии и материалы в строительную отрасль, уровень контроля за соблюдением требований безопасности построенных зданий и сооружений будет только усиливаться», - сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Подготовка результатов применения способов обоснования готовится индивидуально для каждого объекта капитального строительства и утверждается специалистами и организациями, имеющими необходимый уровень ответственности и профессиональной компетенции. Все они включены в Национальный реестр специалистов и организаций и имеют необходимый допуск на рынке.

Еще одним важным нововведением в области технического регулирования, которое обсудили в рамках заседания Экспертного совета, стало развитие цифрового реестра требований. Все требования, предъявляемые к объекту капитального строительства на всех этапах его жизненного цикла от проектирования и вплоть до сноса, теперь будут содержаться в едином цифровом реестре, оператором которого является ФАУ «ФЦС».

«ФАУ «ФЦС» уже с 2023 года ведет работу по наполнению реестра и переводу требований в машиночитаемый и машинопонимаемый формат. Это позволит сформировать прозрачную систему подготовки проектной документации и нормативного регулирования в строительстве», - рассказал первый заместитель директора ФАУ «ФЦС» Илья Кузьмин.

Кроме того, единый реестр обеспечит возможность оперативно отслеживать наличие противоречий и дублирований в документах различных ведомств, а также планировать их корректировку.

Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации, создающее механизм выявления и устранения противоречий между требованиями различных ведомств, в настоящее время находится в разработке.