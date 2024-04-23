Девелопер LAR Development (входит в ГК "Запстрой") планирует инвестировать 10 млрд рублей в строительство первого жилого комплекса бизнес-класса в Зеленогорске (Курортный район Петербурга), сообщает пресс-служба застройщика.

На участке площадью 5,4 га разместятся 14 корпусов высотой 4 этажа. Здесь запроектировано 550 квартир.

Помимо жилья, предусмотрено строительство крытого паркинга и начальной школы на 100 мест, совмещенной с детским садом на 90 мест.

Группа "Запстрой" ведет строительство на территории Петербурга и Ленинградской области с 1998 года. Суммарно девелопер ввел в эксплуатацию более 350 тыс. кв. метров недвижимости. В настоящее время ГК возводит еще более 450 тыс. кв.м недвижимости.