Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» ввели 5,6 МВА трансформаторной мощности в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Московской области. К реализации программы компания приступила в январе текущего года. Всего до конца 2024 года в Подмосковье АО «Мособлэнерго» запланировало ввести 11,5 МВА трансформаторной мощности.

С начала программы этого года уже построены и реконструированы 34 трансформаторные подстанции на территории области. В частности, новой электроустановкой с трансформатором 250 кВА в этом году обеспечены жители 40 дачных домов в СНТ «Берёзовое» г. о. Красногорск, в г. Электросталь на ул. Пушкина построена подстанция с двумя трансформаторами по 400 кВА взамен более 10 многоквартирных дома на ул. Пушкина (в них проживает около трех тысяч человек), а также школы № 11 и № 15.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что это жалобы на качество электроснабжения. Задачей является повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74.5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22.2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работы будет выполняться в весенний и летний периоды.