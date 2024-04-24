Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(A)-LS 2*2,5 ТМ СКЛАД ЭЛЕКТРИКА производства ООО «АЛЬЯНС ПРОМЫШЛЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ», закупленного на маркетплейсе ОЗОН (продавец ИП Кочетова Дарья Владимировна).
Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:
Отбор образцов кабельной продукции ТМ СКЛАД ЭЛЕКТРИКА проведен EL-Комитетом НОПСМ впервые, однако в дальнейшем качеству продукции данного производителя будет уделено пристальное внимание. Это позволит более обоснованно дать ответ на вопрос, умышленно ли небезопасная продукция данной торговой марки выпущена в обращение или имел место производственный брак.
Вместе с тем EL-Комитет НОПСМ обращает внимание дистрибьюторов кабельной продукции и строительных организаций на необходимость проведения тщательного входного контроля качества кабельной продукции ТМ СКЛАД ЭЛЕКТРИКА перед покупкой и использованием.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter