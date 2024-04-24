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  • EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ СКЛАД ЭЛЕКТРИКА производства ООО "АЛЬЯНС ПРОМЫШЛЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ"

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ СКЛАД ЭЛЕКТРИКА производства ООО "АЛЬЯНС ПРОМЫШЛЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ"

24 апреля 2024, 09:36 214 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(A)-LS 2*2,5 ТМ СКЛАД ЭЛЕКТРИКА производства ООО «АЛЬЯНС ПРОМЫШЛЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ», закупленного на маркетплейсе ОЗОН (продавец ИП Кочетова Дарья Владимировна).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

  • занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 15 %);
  • превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 2,3 %).

Отбор образцов кабельной продукции ТМ СКЛАД ЭЛЕКТРИКА проведен EL-Комитетом НОПСМ впервые, однако в дальнейшем качеству продукции данного производителя будет уделено пристальное внимание. Это позволит более обоснованно дать ответ на вопрос, умышленно ли небезопасная продукция данной торговой марки выпущена в обращение или имел место производственный брак.

Вместе с тем EL-Комитет НОПСМ обращает внимание дистрибьюторов кабельной продукции и строительных организаций на необходимость проведения тщательного входного контроля качества кабельной продукции ТМ СКЛАД ЭЛЕКТРИКА перед покупкой и использованием.

 

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
NPSM
4.38

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