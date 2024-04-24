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Евгений Грабчак: "Закон об СТСО повысит надёжность и стабильность работы распределительного сетевого комплекса и Единой энергетической системы России"

24 апреля 2024, 09:12 189 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.gov.ru

Фото: minenergo.gov.ru

Принятие Федерального законопроекта «О системообразующих территориальных сетевых организациях» повысит надёжность и стабильность работы распределительного сетевого комплекса и Единой энергетической системы России. Об этом Евгений Грабчак рассказал в Совете Федерации на заседании Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета по экономической политике, на которых рассматривался проект Федерального закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО).

Замминистра отметил, что реализация предлагаемых изменений направлена на введение в каждом субъекте Российской Федерации единого центра ответственности за надёжное электроснабжение на объектах распределительной сети.

«Системообразующая ТСО позволит проводить эффективную единую техническую и эксплуатационную политику», – подчеркнул Евгений Грабчак

Замглавы Минэнерго добавил, что изменения закрепляют за СТСО эксплуатацию бесхозяйных сетей, ликвидацию последствий аварий на сетях других собственников в регионе по решению региональных штабов и эксплуатацию сетей собственников, которым не установят тариф и которые заключат с СТСО договор на эксплуатацию.

Также Евгений Грабчак рассказал, что для реализации возложенных на СТСО функций гаранта надёжного электроснабжения закрепляется модель тарифного регулирования «котел-сверху». Она подразумевает, что платежи за услуги по передаче электроэнергии поступают в системообразующую ТСО, а она в свою очередь, расплачивается с ТСО, к которым присоединены энергопринимающие устройства конечных потребителей.  

Кроме того, замминистра отметил, что закон позволит сформировать условия для постепенного создания и введения цифровых информационных моделей, внедрить интеллектуальные системы управления и автоматическое дистанционное управление режимами работы объектов электрической сети и генерации из диспетчерских центров.

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Метки: МИНЭНЕРГО, ЗАКОНОПРОЕКТ, СТСО
Отрасль: Электроэнергетика 

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