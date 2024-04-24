КЭАЗ представил новейшие решения на выставке "Нефтегаз-2024"

В мероприятии приняли участие более 900 компаний из 12 стран мира.

Выставка Нефтегаз-2024 входит в десятку самых значимых и крупных мировых событий отрасли и проходит уже в 23-ий раз. Свои новейшие разработки и готовые решения для систем электроснабжения отрасли презентовал и КЭАЗ.

— Это самая крупная выставка нефтегазовой тематики в России. В этом году в ней приняли участие около тысячи компаний из 12 стран, включая представителей из Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Белоруссии, Республики Корея, Малайзии и других. — подчеркивается на официальном сайте Минпромторга России. — КЭАЗ - лидирующий российский производитель электротехнической продукции полного цикла – начиная от разработки конструкторской документации до серийного производства и постпродажного обслуживания.

Среди решений, которые презентовал КЭАЗ — современные НКУ Sevon, КРУ на базе вакуумных выключателей OptiMat BB, ЩСУ с преобразователями частоты OptiCore. Познакомиться и протестировать решения в действии можно было не только на стенде, но и в Мобильном выставочном комплексе.

Управляющий коммерческого блока ГК КЭАЗ Пётр Метелёв отметил, что «Нефтегаз-2024» демонстрирует результаты совместной деятельности всех участников и партнёров отрасли, в том числе и КЭАЗ, который активно внедряет отечественные разработки и создает инновационные решения для реализации амбициозных проектов, способствуя прогрессу всей индустрии.

— В настоящий момент мы сфокусированы на создании комплексного НИОКР и инфраструктуры для разработки и производства электротехнического оборудования в России, — подчеркнул Пётр Метелёв. — Разработанный продуктовый ассортимент полностью соответствует техническим требованиям топливно-энергетического комплекса страны, а надёжные аппараты КЭАЗ обслуживают высокотехнологичную аппаратуру для энергосистем крупных объектов нефтяной отрасли.

Решения КЭАЗ регулярно используются на объектах добычи, транспортировки и хранения нефти и газа, апробированы и соответствуют всем отраслевым требованиям. Среди последних проектов, которые защищают аппараты предприятия, — Ковыктинское, Кошинское, Северо-Комсомольское, Русско-Реченское, Среднеугутское, Чаяндинское, Хохловское месторождения, газопровод «Сила Сибири», компрессорные станции, НПЗ и АГНС в различных регионах страны. Для таких объектов КЭАЗ предлагает типовые и кастомизированные решения до 6300 А на основе низковольтного оборудования, комплектные ТП и ячейки КРУ/КСО с применением средневольтной аппаратуры.