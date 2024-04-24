Основанная в 1977 году компания V-Guard Industries, индийский производитель электротехники, электроники и бытовой техники со штаб-квартирой в г. Кочи, Индия, производит стабилизаторы напряжения, электрические кабели, электронасосы, электродвигатели, гейзеры, солнечные водонагреватели, электрические вентиляторы и источники бесперебойного питания.

Недавно компания V-Guard предложила на рынок не распространяющие горение провода под маркой Arizo Wires, которые обладают высокой термостойкостью и устойчивостью к расплавлению, благодаря чему при их использовании значительно снижается риск короткого замыкания и опасность возникновения пожара. Они обеспечивают увеличение пропускной способности по току на 75% по сравнению с обычными проводами с изоляцией из ПВХ. Это инновационное решение в области технологии электропроводки.

Изготовленные с применением передовой электронно-лучевой технологии и обладающие такими свойствами, как отсутствие галогенов и низкое дымовыделение, провода марки Arizo знаменую сбой новую эру стандартов электрической безопасности и экологической устойчивости, обеспечивая заказчикам беспрецедентное спокойствие и уверенность.

Применение электронно-лучевой технологии даёт этим проводам возможность удовлетворения этого требования, обеспечивая значительное увеличение допустимой токовой нагрузки на 75 процентов по сравнению с традиционными проводами с ПВХ изоляцией, не распространяющими горение.

Эта передовая технология обеспечивает повышение как электрической, так и физической прочности проводов марки Arizo, делая их пригодными для непрерывной эксплуатации при температуре 90°C. В результате провода Arizo отличаются высокой термостойкостью, устойчивостью к плавлению и нераспространением горения, снижая риски возникновения коротких замыканий и пожаров, обеспечивая безопасность жилым домам, промышленным и коммерческим объектам.

Кроме того, провода марки Arizo производятся из не содержащих свинец и не канцерогенных сырьевых материалов в соответствии со строгими стандартами Директивы ROHS и Регламента REACH. Они не выделяют токсичных газов из изоляции во время пожара, что делает их не только экологически безопасными, но также безопасными для потребителей.

При содержании чистой меди 99,97 процентов, обеспечивающим превосходную электропроводность, провода Arizo соответствуют национальным и международным стандартам, включая престижный европейский сертификат соответствия Conformité Européenne (CE).

Разработанные для максимального удобства и долговечности, эти провода отличаются гибкостью для облегчения монтажа и прокладки, а их влагонепроницаемая броня обеспечивает длительный срок службы независимо от погодных условий эксплуатации. Кроме того, провода марки Arizo устойчивы к воздействию термитов и грызунов, что ещё больше способствует их долговечности и надёжности.

Г-н Рамачандран В. (Ramachandran V), директор и главный исполнительный менеджер компании V-Guard Industries, отметил, что используя провода Arizo, клиенты могут быть уверены в том, что они инвестируют в продукт, который не только отдаёт приоритет их безопасности, но также вносит вклад в более чистое и экологически безопасное будущее.

Компания V-Guard Industries также представила на рынок экологически безопасные провода марки Superio+ Eco Safe Wires и модульные автоматические выключатели типа Elegna, расширив свой ассортимент высококачественной электротехнической продукции для безопасного и экологически ответственного применения.