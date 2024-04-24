РУСАЛ наращивает количество проектов по переработке алюминия

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) впервые переработал партию алюминиевого лома банки. Это важный проект в стратегии РУСАЛа по наращиванию переработки алюминия. Компания с учетом полученного опыта формирует список инвестпроектов, которые обеспечат переработку лома в промышленных масштабах. КрАЗ в перспективе станет одним из ведущих заводов РУСАЛа по рециклингу вторичного металла.



Красноярский алюминиевый завод впервые в свой истории переработал крупную партию алюминиевого лома: 60 тонн скрапа банки были переплавлены, использованы в выплавке первичного алюминия и поставлены российскому производителю. Выпущенная из этого металла банка по техническим характеристикам ни в чем не уступает продукции из полностью первичного алюминия. Лом обладает нулевым углеродным следом, его вовлечение в выплавку алюминия позволяет снизить углеродный след как металла, так и продукции из него. Ранее алюминий с содержанием рециклингового металла для производства банки РУСАЛ не поставлял.

«Это небольшой объем для КрАЗа, но значимый шаг для всей компании: увеличение ассортимента продуктов с использованием рециклингового алюминия является важным пунктом плана по развитию наших продаж и неотъемлемой частью Стратегии устойчивого развития РУСАЛа. Использование лома в производстве алюминия – это один из самых эффективных способов снижать углеродный след нашей продукции. А рост спроса на продукты с содержанием рециклингового металла – пожалуй, главная тенденция мировой алюминиевой отрасли. Благодаря проекту КрАЗа мы получили очень ценный опыт. Сейчас РУСАЛ формирует список инвестиционных проектов, которые позволят компании запустить переработку лома в промышленных масштабах», – рассказал Директор РУСАЛа по сбыту в России и странах СНГ Игорь Игнашов.

РУСАЛ наращивает количество проектов по рециклингу алюминия. Ранее, в 2023 году КрАЗ стал использовать алюминиевый лом при производстве литейных сплавов для автомобильной промышленности.

«При выпуске сплавов для автопрома лом КрАЗ самостоятельно не перерабатывает – мы получаем готовый расплав от одного из наших партнеров и добавляем его к выплавляемому из глинозема алюминию. Поэтому переработка скрапа – опыт для нас уникальный. Одному из крупнейших в мире алюминиевых заводов, все процессы которого отлажены как часы, непросто было вовлечь лом в выпуск продукции, ведь это предполагает иные логистические и производственные цепочки. Сейчас КрАЗ готовится реализовать инвестпроект, который в ближайшем будущем позволит нам стать одним из ведущих в составе РУСАЛа переработчиков алюминиевого лома», – рассказал управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.

Другой проект по рециклингу алюминия РУСАЛ реализует в Волгограде: с 2021 года Волгоградский алюминиевый завод (ВгАЗ) вовлекает в повторное производство процессинговый алюминиевый лом. Это промышленные отходы нескольких крупных переработчиков алюминия-клиентов РУСАЛа. В 2023 году ВгАЗ нарастил переработку вторичного алюминия по сравнению с 2022 годом втрое – до 1150 тонн.