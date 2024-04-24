Проект применения предиктивной аналитики на базе платформы «АтомМайнд» для контроля качества продукции на Чепецком механическом заводе (АО «ЧМЗ», входит в топливный дивизион Росатома) был признан лучшим промышленным решением в номинации «Data Fusion в бизнесе» (подноминация «Промышленность») общероссийской межотраслевой премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024. Церемония вручения премии прошла 18 апреля 2024 года.

«АтомМайнд» — это система предиктивной аналитики для прогнозирования качества готовой продукции и состояния оборудования. В 2022 году состоялось ее внедрение в рамках пилотного проекта на Чепецком механическом заводе для управления качеством при изготовлении циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов. Для контроля технологической дисциплины ежемесячно требуется собрать и проанализировать более 2 млн параметров. «АтомМайнд» обеспечивает сбор информации как с датчиков и контроллеров, установленных на оборудовании, так и из основных информационных систем АО ЧМЗ: ERP, MES, LIMS, QMS. Система собирает весь массив данных, анализирует его, после чего выдает оптимальные настройки работы оборудования, позволяющие повысить выпуск годной продукции.

Для подтверждения эффектов работы системы на заводе состоялся натурный эксперимент. Были запущены два стана проката циркониевых оболочек, один из которых работал по рекомендациям системы, а другой без них. По итогу эксперимента уровень дефектов продукции, которая была произведена на стане, работавшем с учетом рекомендаций «АтомМайнда», был ниже на 50%, чем на стане, производившем продукцию без них.

«Сегодня для повышения эффективности производства искусственный интеллект должен стать неотъемлемой частью технологического процесса. В рамках стратегии по цифровизации Топливной компании мы уделяем развитию ИИ на производстве и в корпоративных процессах особое внимание. Уже сегодня по ряду проектов мы имеем реальные экономические эффекты, и в этой части „АтомМайнд“ является ярким примером решения, которое помогает сделать новый качественный шаг в повышении производительности труда. Благодарю жюри премии за высокую оценку труда команды Топливной компании», — отметил вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

На сегодняшний день процесс цифровизации топливного дивизиона Росатома включает в себя более 200 проектов. В рамках их реализации проходят внедрение систем выявления инцидентов по направлениям охраны труда, оперативного управления производством, планирования производства по цепям поставок, управления взаимоотношениями с клиентами, применение искусственного интеллекта в закупочной деятельности и для обработки научно-технической документации, оцифровка и роботизация рутинных задач.

Data Fusion Awards — общероссийская кросс-отраслевая премия в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом. Ее целями являются содействие развитию российского рынка технологий, связанных с обработкой больших данных, ИИ, машинного обучения, а также выявление наиболее эффективных проектов по анализу и синергии больших данных в различных отраслях.

Система предиктивной аналитики «АтомМайнд» — платформа цифровизации предприятий промышленности, использующая технологии предиктивной аналитики для прогнозирования качества изделий и состояния оборудования. Разработана в Росатоме. В режиме реального времени обеспечивает сбор достоверных технологических данных и данных о состоянии оборудования, их анализ на основе алгоритмов искусственного интеллекта. По итогам анализа предлагает оптимальные параметры и режимы работы оборудования, что позволяет снизить уровень дефектов продукции.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 350 тыс. человек. С 2018 года реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; выступает компанией-лидером реализации правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 года реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО — систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 года выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий — в портфеле Росатома более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, «ТВЭЛ» обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе АО «ТВЭЛ». Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании «ТВЭЛ» созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям, системам накопления электроэнергии и выводу из эксплуатации ЯРОО. www.tvel.ru .

Росатом является партнером государства в реализации проектов цифровизации, направленных на обеспечение технологического суверенитета российской промышленности. Создание импортонезависимого индустриального ПО обеспечит конкурентоспособность российских высокотехнологичных отраслей и их дальнейшее развитие. Также программные решения, создаваемые разработчиками Госкорпорации, представляются на авторитетных международных площадках, входят в повестку сотрудничества с иностранными компаниями и являются важным компонентом достижения глобального технологического лидерства Росатома.