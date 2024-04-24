В Республике Адыгея и Краснодарском крае до 2029 года будет реализована масштабная программа развития энергосистемы.

В соответствии с прогнозом Системного оператора, к 2029 году в энергосистеме Республики Адыгея и Краснодарского края планируется увеличение потребления электрической энергии до 37 847 млн кВт ч со среднегодовым темпом прироста – 2,8 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 6 851 МВт со среднегодовым темпом прироста в 2,1 %.

Прогнозные данные и основные технические решения по развитию энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края содержатся в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы, разработанной АО «СО ЕЭС» и утверждённой Министерством энергетики РФ приказом от 30.11.2023 № 1095.

Всоответствии с СиПР, вводы новых генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края, расположенных на территории Краснодарского края, в 2024 году ожидаются в объеме 263 МВт на ТЭС. Прирост мощности на электростанциях предусматривается в результате проведения модернизации существующего генерирующего оборудования в рамках реализации мероприятий, подтвержденных результатами КОММод, в объеме 10 МВт (Краснодарская ТЭЦ).

При реализации запланированной программы развития генерирующих мощностей установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края в 2029 году составит 3 360,82 МВт.

В СиПР также определены решения по перспективному развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, в том числе необходимые для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений и обеспечения прогнозного потребления электрической энергии и мощности.

В частности, предусмотрено строительство воздушной линии 500 кВ Тамань – Тихорецк ориентировочной протяженностью 340 км, установка на подстанции 500 кВ Тихорецк третьей автотрансформаторной группы мощностью 501 МВА и завершение III этапа реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк с вводом в работу КРУЭ-220 кВ, реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения автотрансформаторов АТ-1, АТ-2.

Планируется строительство ПС 220 кВ Елизаветинская (Новая) с одним автотрансформатором мощностью 125 МВА, строительство КВЛ 220 кВ Яблоновская – Елизаветинская (Новая) ориентировочной протяженностью 21 км и строительство двухцепной КВЛ 110 кВ Елизаветинская (Новая) – Западная-2 с отпайками на ПС Тургеневская ориентировочной протяженностью 5,33 км.

В целях обеспечения нового технологического присоединения планируется реконструкция ПС 220 кВ Черемушки с установкой второго автотрансформатора мощностью 125 МВА.

Предусматривается масштабное развитие сети 110 кВ. В частности, планируется строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская ориентировочной протяженностью 55 км, строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете № 2 ориентировочной протяженностью 16,5 км и реконструкция ПС 220 кВ Бужора с расширением на одну ячейку 110 кВ для подключения ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете № 2. Кроме того, предусмотрено строительство ВЛ 110 кВ Афипская – Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая ориентировочной протяженностью 39 км и строительство ВЛ 110 кВ Советская – Лабинск-2 ориентировочной протяженностью 50,64 км.

Всего, в соответствии с СиПР ЭЭС, в 2024–2029 годы в энергосистеме Республики Адыгея и Краснодарского края намечается ввод в работу ЛЭП напряжением 110 кВ и выше протяженностью 954,53 км и 5 893 МВА трансформаторной мощности.

В перспективе до 2029 года на территории энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края в соответствии с документами перспективного планирования, директивными поручениями федеральных органов исполнительной власти, а также планами по технологическому присоединению крупных потребителей, планируется реализация крупных инфраструктурных проектов:

Строительство автомобильной дороги «Джубга — Сочи»;

Сооружение «Комплекса заводов по производству метанола, аммиака и карбамида» на территории Таманского полуострова;

Сооружение индустриального парка «Яблоновский»;

Развитие всесезонного горного экокурорта «Лагонаки»;

Развитие горнолыжных курортов на территории п. Красная поляна;

Сооружение индустриального парка «Армавир»;

Развитие Новороссийского морского порта;

Строительство перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений на территории Таманского полуострова;

Развитие и расширение производства существующих нефтеперерабатывающих заводов и нефтетранспортной системы.

«Системный оператор уделяет особое внимание надежности функционирования энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края, своевременности и достаточности перспективных мероприятий по ее развитиюв рамках разработки СиПР ЭЭС поскольку она является одной из наиболее динамично развивающихся энергосистем в ОЭС Юга. За последние 5 лет средний прирост максимумов по электропотреблению составил 3 % ежегодно, по мощности 4,6 % ежегодно. При этом исторический максимум мощности энергосистемы был достигнут летом 2023 года в период экстремально высоких температур и составил 6 057 МВт, а прирост относительно прошлого исторического максимума 2021 года достиг 463,66 МВт», - прокомментировал директор Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ Сергей Антипов.

По словам Сергея Антипова, одновременно являясь самой крупной в части собственного электропотребления региональной энергосистемой в ОЭС Юга, энергосистема Республики Адыгея и Краснодарского края обеспечивает большие транзитные перетоки в смежные энергосистемы ОЭС Юга, а также энергосистемы Грузии и Абхазии, что создает повышенные требования к надежной работе всего сетевого и генерирующего оборудования энергосистемы. Качественное перспективное планирование мероприятий в части строительства и реконструкции сетевых объектов и объектов генерации в рамках СиПР ЭЭС позволит своевременно ликвидировать «узкие места» в энергосистеме, а также реализовать перспективные инфраструктурные проекты.