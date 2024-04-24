Подведены итоги XIV Всероссийской студенческой олимпиады по теоретической и общей электротехнике имени М.О. Доливо-Добровольского «Электротехника – 2024», прошедшей с 14 по 18 апреля в Ивановском государственном энергетическом университете им. В.И. Ленина (ИГЭУ).

Организаторами Всероссийской олимпиады выступили ИГЭУ, АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «СО ЕЭС» при поддержке фонда «Надежная смена».

В личном первенстве первое место заняли Иван Мушников и Май Ульшин (Национальный исследовательский университет «МЭИ»), на втором месте Владимир Мащенко и Алексей Глазырин (НИУ «МЭИ»), третье место разделили Кирилл Ястребов (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)), Егор Илларионов (НИУ «МЭИ») и Валерий Кругликов (ИГЭУ).

В командном состязании между 16 вузами (две команды от НИУ «МЭИ») первое место заняла команда 1 НИУ «МЭИ», второе разделили команда ИГЭУ, команда 2 НИУ «МЭИ» и команда ЛЭТИ, на третьем – команда Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.

С приветственным словом к участникам олимпиады обратился директор Представительства АО «СО ЕЭС» в Ивановской области Юрий Кандалов: «Каждый студент, принявший участие в олимпиаде – уже победитель, так как смог приподняться над базовым университетским курсом теоретических основ электротехники, нашел смелость представить себя и свой вуз на всероссийском уровне. Для тех ребят, которые по окончании вуза захотят пойти работать в Системный оператор, призовое место на столь важном мероприятии, одним из организаторов которого мы являемся, станет дополнительной рекомендацией при приеме на работу, а также послужит плюсом при трудоустройстве и в другие компании отрасли».

Каждому участнику было предложено за четыре часа решить шесть задач, составленных преподавателями электротехники из вузов-участников олимпиады, по таким направлениям, как: цепи постоянного тока, цепи переменного тока, включая несинусоидальный ток, трехфазные цепи, переходные процессы в линейных электрических цепях первого и второго порядка.

В жюри под руководством доцента кафедры Теоретических основ электротехники и электротехнологии (ТОЭЭ), начальника Управления научно-исследовательской работы студентов и талантливой молодежи ИГЭУ Аркадия Макарова вошли руководители команд вузов-участников и представители индустриальных партнеров. Среди них – ведущий эксперт Представительства АО «СО ЕЭС» в Ивановской области, активный участник Молодежного совета #СОзвездие ОДУ Центра Юрий Кутумов. При проверке работ оценивалась не только правильность, но и творческий подход к решению задач.

«В этом году на Всероссийской олимпиаде я выступал в качестве эксперта совместно с наставниками команд из других вузов страны, проверяя решения ребят и принимая участие в заседании апелляционной комиссии. Я был рад снова встретиться с представителями других вузов, узнать их подходы к проверке студенческих работ. Приятно, что одна из предложенных мной задач была отобрана коллегами с кафедры ТОЭЭ ИГЭУ в качестве олимпиадной, наравне с задачами, предложенными другими вузами-участниками олимпиады – МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «МЭИ» и другими», – отметил Юрий Кутумов.

Всего в олимпиаде приняли участие 85 студентов из 16 ведущих российских технических и электроэнергетических вузов. Среди них – 2 опорных вуза (ИГЭУ и Национальный исследовательский Томский политехнический университет) и 11 вузов-партнеров Системного оператора (Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Забайкальский государственный университет, Казанский государственный энергетический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Филиал «МЭИ» в г. Смоленске, Новосибирский государственный технический университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Самарский государственный технический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Северо-Кавказский федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет) и другие.