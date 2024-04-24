В период с 23 по 25 апреля 2024 года в Чебоксарах проходит Всероссийская научно-техническая конференция по релейной защите и автоматизации энергетических систем. Главной темой мероприятия стал технологический суверенитет России в области РЗА и АСУ ТП и устойчивость в условиях санкционных ограничений.

Организаторами Конференции выступают Электротехнический кластер Чувашской Республики и Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики. Участниками мероприятия стали производители и потребители электротехнического оборудования.

В течение трех дней на конференции работают несколько профильных секций. На секции «Программное обеспечение для оборудования РЗА и АСУ ТП» выступил программист отдела проектирования систем РЗА энергосистем и энергообъектов АО «НТЦ ЕЭС» Евгений Эрекайкин.

В своем докладе «Требования к современному программно-вычислительному комплексу в части автоматизации процесса выбора и проверки уставок устройств РЗА» Евгений представил современный отечественный программно-вычислительный комплекс собственной разработки НТЦ ЕЭС – ПВК «АРУ РЗА» , который является полностью независимой отечественной разработкой, включая вычислительное ядро, графический редактор и расчетные алгоритмы.

В докладе раскрыты функциональные возможностях ПВК «АРУ РЗА», которые в полной мере соответствуют высоким требованиям профессионального сообщества: позволяют создавать и рассчитывать электрические сети неограниченного размера, обладают наиболее полной базой силового электрооборудования и устройств РЗА. Благодаря внедрению комплекса можно добиться автоматизации процесса расчёта уставок, анализировать топологию сети, формировать расчётные условия и подрежимы сети.

Евгений подробно остановился на основных и дополнительных модулях Комплекса, которые позволяют помимо автоматизированного выбора уставок выполнять проверку чувствительности основных и резервных защит, анализировать порядок действия защит с относительной селективностью в аварийных режимах и определять минимальный состав генерирующего оборудования по условию функционирования устройств РЗА.

С презентацией Евгения Эрекайкина можно ознакомиться по ссылке.

Помимо секционной части, во время конференции пройдет Техническое совещание со службами РЗА эксплуатирующих организаций. Организаторами предусмотрено посещение предприятий электротехнического кластера и центров переподготовки кадров на базе ведущих компаний отрасли. Кроме того, на конференции также можно ознакомиться с изделиями и услугами в сфере РЗА и АСУ ТП. Для этих целей на единой площадке сформирована выставочная демонстрационная зона.

С 2021 года ПВК «АРУ РЗА» введен в работу в Главном диспетчерском центре и во всех филиалах АО «СО ЕЭС» объединенных и региональных диспетчерских управлениях. Комплекс обеспечивает решения прикладных задач по расчету токов короткого замыкания и автоматизированного выбора параметров срабатывания (уставок) РЗА с учетом текущей схемно-режимной ситуации в энергосистеме, а также позволяет анализировать действия устройств РЗА.