Проект «Поиск безучетного потребления электроэнергии при помощи нейронных сетей», разрабатываемый менее года, уже получил Гран-при республиканского конкурса за лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С проблемой безучетного потребления электроэнергии АО «Сетевая компания» борется с начала нулевых. Сотрудниками компании организовываются регулярные «энергорейды», позволяющие определить проблемные точки учета, также фиксируются обращения населения по данной тематике. До недавних пор факты безучетного потребления возможно было фиксировать только вручную - при таком методе анализа один специалист мог проверить не более 15-20 абонентов в день.

По мере вступления в цифровую эпоху определить «энерговоров» поможет искусственный интеллект, считают в АО «Сетевая компания». Это стало возможным благодаря установленным у потребителей (более 400 тысяч) интеллектуальным приборам учета, которые ежесекундно генерируют большое количество информации и накопили массивы «больших данных», которые хранятся на серверах АО «Сетевая компания».

«Нам были предоставлены записи потребления более 2000 добросовестных потребителей, и 150 потребителей с ранее зафиксированным безучетным потреблением. Позже после чистки и обработки эти данные были отправлены на обучение нейронной сети», - рассказал автор проекта – сотрудник отдела системной аналитики АО «Сетевая компания» Шамиль Яхин. Для взаимодействия с моделями была написана программа на языке Python, которую обучили распознавать подозрительный характер потребления электроэнергии на основе неявных закономерностей в графиках нагрузки. В настоящее время скорость обработки данных возросла в 320 раз и составляет около 800 абонентов в час.

Полевые испытания показали, что из десяти «подозрительных» счетчиков, определенных нейронной сетью, два случая действительно попадают в цель. Причинами ложноположительных предсказаний зачастую оказываются непредсказуемые как для искусственного интеллекта, так и человека факторы: недавняя газификация, опустевшие объекты электроснабжения или иные причины. На данный момент ведется разработка удобного интерфейса программы для сотрудников, а позже будет производиться обучение и ввод программного обеспечения в промышленную эксплуатацию. Ожидаемый экономический эффект проекта может составить около 18 млн рублей.