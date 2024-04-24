В Краснодарском крае появится детский сад на 350 мест

Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство детского сада на 350 мест в станице Северской. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Новое дошкольное учреждение возведут в станице Северской Краснодарского края. Общая площадь территории объекта составит около 7 тыс. кв. м.

Детский сад «Умка» появится в одном из самых активно развивающихся районов Кубани, недалеко от ЖК «Цветной бульвар». Свое название он получил в честь героя доброго советского мультфильма – белого медвежонка.

По проекту здание сада будет отличаться от других учреждений района архитектурными решениями – его внешний облик приближен к классике скандинавского стиля и созвучен с дизайном экстерьера ближайшего ЖК.

Для будущих воспитанников детского сала обустроят спортивный и музыкальный залы, кабинет подготовки к школе, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, а также мини-музей «Родной край».

Помимо основных занятий, в «Умке» можно будет освоить ряд программ дополнительного обучения в студии мультипликации, компьютерном классе, студии изобразительного искусства. Кроме того, в детсаде появится автогородок для изучения ПДД, космическая зона с телескопом, музыкальная клумба с барабанами, маракасами и глюкофоном, а также метеоплощадка с оборудованием для прогнозирования погоды.

На прилегающей территории установят 18 теневых навесов с игровыми зонами и две спортплощадки на 120 и 200 квадратных метров.*

Застройщик – ООО Специализированный застройщик «Северская».

Проектировщики – ООО «БИЛДИНГГЕОСЕРВИС», ООО «УРБАН БИВЕР ГРУПП».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.