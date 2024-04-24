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В Татарстане открылся новый лифтостроительный завод "ТАТЛИФТ"

24 апреля 2024, 17:30 381 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: realnoevremya.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода «ТАТЛИФТ», который находится на территории промышленного парка «Зеленодольск».

— Сегодня у нас очень приятное событие — мы запускаем производство татарстанских лифтов. В 2020 году мы рассматривали этот проект, и сегодня он уже представлен здесь. Есть большие планы по выпуску продукции, это и скоростные лифты, и другие модели. У меня нет никакого сомнения в том, что все получится. В добрый путь! — сказал Рустам Минниханов.

ООО «ТАТЛИФТ» было основано в сентябре 2020 года, сегодня компания является резидентом ТОСЭР. Это единственная компания в республике по производству лифтов полного цикла.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев подчеркнул, что новый завод — большая гордость для района. Продукция завода сегодня востребована, и есть планы по дальнейшему развитию.

На данный момент завод выпускает 1,5 тысячи лифтов в год. Создано 200 рабочих мест. В рамках реализации стратегии развития завода до 2030 года планируется строительство испытательной башни и организация производства лифтовых комплектующих.

Также прорабатываются задачи автоматизации производственных процессов. Все это позволит увеличить годовой объем производства до 3 тысяч единиц, решить задачу по импортозамещению и локализации лифтовых комплектующих российского производства.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТАТЛИФТ

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