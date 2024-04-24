Два неэффективно используемых участка общей площадью более 30 га на юго-западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Они находятся в районе Южное Бутово и входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить многофункциональный квартал, где появится свыше 319 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в 106 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – не менее чем в 1,7 млрд рублей. Благодаря редевелопменту площадок создадут свыше 4 тыс. рабочих мест», – сказал Владимир Ефимов.

Участки обладают хорошей транспортной доступностью – рядом находится станция второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Бутово. Сейчас на них расположены устаревшие здания и склады, часть территории не используется.

Как отметил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в ходе редевелопмента на участках в Южном Бутове планируется построить свыше 140 тыс. кв. м объектов коммунального, промышленного, общественно-делового и социального назначения.

«Здесь появится образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 200 воспитанников и школы для 900 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также гостиница, инновационные центры, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Кроме того, возведут более 179 тыс. кв. м жилья, из них почти 27 тыс. кв. м – для целей программы реновации», – уточнил Максим Гаман.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что при рассмотрении и реализации проектов редевелопмента к каждой территории применяются индивидуальные решения и предусматривается функциональное наполнение, которое необходимо району, где идет процесс реорганизации.

«Новый квартал на юго-западе столицы создаст обширную инфраструктуру и места приложения труда для жителей всего района Южное Бутово», – пояснила Юлиана Княжевская.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, необходимая инфраструктура.

Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.