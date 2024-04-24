Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Два неэффективно используемых участка общей площадью более 30 га на юго-западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Они находятся в районе Южное Бутово и входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить многофункциональный квартал, где появится свыше 319 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в 106 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – не менее чем в 1,7 млрд рублей. Благодаря редевелопменту площадок создадут свыше 4 тыс. рабочих мест», – сказал Владимир Ефимов.
Участки обладают хорошей транспортной доступностью – рядом находится станция второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Бутово. Сейчас на них расположены устаревшие здания и склады, часть территории не используется.
Как отметил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в ходе редевелопмента на участках в Южном Бутове планируется построить свыше 140 тыс. кв. м объектов коммунального, промышленного, общественно-делового и социального назначения.
«Здесь появится образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 200 воспитанников и школы для 900 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также гостиница, инновационные центры, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Кроме того, возведут более 179 тыс. кв. м жилья, из них почти 27 тыс. кв. м – для целей программы реновации», – уточнил Максим Гаман.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что при рассмотрении и реализации проектов редевелопмента к каждой территории применяются индивидуальные решения и предусматривается функциональное наполнение, которое необходимо району, где идет процесс реорганизации.
«Новый квартал на юго-западе столицы создаст обширную инфраструктуру и места приложения труда для жителей всего района Южное Бутово», – пояснила Юлиана Княжевская.
По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, необходимая инфраструктура.
Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter