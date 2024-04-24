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Запрос на технические консультации от переработчиков пластмасс вырос в 3 раза

24 апреля 2024, 14:30 437 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: НПП ПОЛИПЛАСТИК
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Данные приводит служба технической поддержки НПП «ПОЛИПЛАСТИК», ведущего российского компаундера, на основании исследовании заявок, направленных в службу технической поддержки компании в 2021-2023 гг. За период с 2021 по 2023 годы специалисты службы НПП «ПОЛИПЛАСТИК» ответили более чем на 6000 вопросов, связанных с переработкой полимерных композиционных материалов.

Динамика запросов, отправляемых в службу технической поддержки НПП «ПОЛИПЛАСТИК», изменение соотношений их количества в различных категориях, дает возможность четко увидеть процессы, происходившие в отрасли переработки пластмасс в 2021-2023 гг. и оказывающие влияние на ее развитие в 2024 году, отмечают в компании. 

Доминирующий в 2021 и 2022 годах тренд на импортозамещение сменился рекордным ростом запросов на технические консультации: в 2023 году впервые за трехлетний период данный запрос превысил запрос на подбор материалов в 1,3 раза. По сравнению с 2022 годом количество заявок выросло почти в три раза. 

«Это говорит о том, что на первый план для переработчиков пластмасс вышли задачи по проектированию литьевых форм, анализу литья, изготовлению оснастки и получению качественных изделий, иллюстрирует конец турбулентного периода в отрасли. Аналоги большей части нужных материалов найдены, переход на отечественное сырье там, где его было необходимо сделать оперативно, практически завершен. В части материалов отрасль перешла к средне- и долгосрочным проектам импортозамещения и развития», – комментирует Николай Гордеев, руководитель службы технической поддержки НПП «ПОЛИПЛАСТИК». 

Он отмечает, что данный факт подтверждается также увеличением числа выездов специалистов техподдержки на предприятия переработчиков пластмасс для очных консультаций – в 2023 году число выездных консультаций выросло на 59% и 23% соответственно по отношению к 2021 и 2022 годам. 

«Мы успешно решаем проблемы удаленно, руководствуясь фото и видео, которые присылает производитель, но сегодня нередки случаи, когда переработчик ставит литьевое оборудование, с которым он никогда не работал, и ему требуется очная консультация на месте», – говорит Николай Гордеев

По итогам I квартала 2024 года служба техподдержки НПП «ПОЛИПЛАСТИК», в результате обработки более 500 входящих заявок, выявила еще один тренд: увеличение количества производителей изделий из пластмасс, которые обращаются за комплексным сопровождением. Все они отмечают, что в данном случае внедрение материалов и освоение производства новых продуктов происходит с наибольшей эффективностью. Распространится ли этот тренд на весь 2024 год, покажет время.

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Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Материалы для КПП 
NPPP
5.23

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