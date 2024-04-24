В Екатеринбурге состоялся пятый полуфинал VII Открытого чемпионата электриков IEK. Мы получили более полутысячи заявок от частных электриков: конкурс составил 38 человек на рабочее место. Полуфиналисты приехали из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также из Пермского края и Республики Татарстан.

Соревнования состоялись при поддержке «Уральского политехнического колледжа — Межрегионального центра компетенций». Колледж на федеральном уровне развивает компетенцию «Электромонтаж» и, совместно с IEK GROUP, является партнером Международного чемпионата профессионального мастерства «Хайтек».

Впервые за историю Чемпионата в соревнованиях участвовала девушка — студентка УПК-МЦК Анна Тюц. Соревнования стали дебютными для начинающей специалистки. Анна показала достойный результат и заняла 7-е место!

Уровень конкурсантов оказался действительно высоким, и до последнего момента было неясно, кто же станет победителем. Итоги полуфинала снова сенсационные: у нас два лидера!

Первое место разделили Денис Волков, г. Казань, и Иван Лаптев, г. Екатеринбург. На третьем месте — Ринат Бадыртенов из г. Екатеринбурга.

Свою благодарность IEK GROUP выразил Алексей Поломошнов, создатель и лидер «Союза электромонтажников Екатеринбурга»:

— От всего сообщества хочу поблагодарить IEK GROUP за Чемпионат электриков. Такие соревнования объединяют. Рад, что на полуфинале в Екатеринбурге собрались представители разных городов. Ещё больше рад видеть горящие глаза студентов, которые смогли обойти опытных электромонтажников. Самое главное, что IEK GROUP мощно вкладывается в самое начало, в начинающих!

Хочешь включиться в борьбу за победу? Шанс ещё есть! Регистрируйся на нашем сайте и присоединяйся к VII Открытому чемпионату электриков IEK. Поторопись: 4 мая мы закрываем регистрацию.

На очереди у нас Северная столица: 16 мая отбор финалистов пройдет в Санкт-Петербурге. До встречи!