"НОВАТЭК" начал добычу на Северо-Часельском месторождении

ПAO «НОВАТЭК» сообщает, что дочернее предприятие Компании ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» приступило к опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Северо-Часельском месторождении. Годовой уровень добычи на месторождении составляет более 3 млрд куб. м природного газа и 0,1 млн т газового конденсата в год.

«Неотъемлемой частью стратегии «НОВАТЭКа» продолжает оставаться поддержание уровней добычи трубного газа в зоне Единой системы газоснабжения, – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Запуск Северо-Часельского месторождения внесет существенный вклад в наши объемы природного газа, поставляемые на внутренний рынок».



ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.