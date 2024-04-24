IEK GROUP выступила партнером и поставщиком масштабного проекта в легкой промышленности «Первой ткацкой фабрики» на ТОСЭР «Володарск» Нижегородской области. IEK GROUP предложила решение для обеспечения электроснабжения, прокладки кабельных трасс и освещения строящегося производственного комплекса и поставила надежное и безопасное оборудование.

«Первая ткацкая фабрика» — масштабный проект в легкой промышленности, который реализуется при поддержке правительства региона и Фонда развития промышленности. ПТФ — первое в России высокотехнологичное текстильное производство полного цикла и локомотив импортозамещения в легкой промышленности. Цель проекта — обеспечить независимость страны от импорта тканевой продукции. Производственные мощности фабрики позволяют ежегодно выпускать до 11 млн погонных метров ткани, а степень локализации производства достигает 90%.

Первая очередь ткацко-отделочного производства уже запущена, здесь выпускаются готовые ткани: трикотажные полотна, мебельная обивка, домашний текстиль. Вторая очередь комплекса будет выпускать синтетическое волокно на основе флексы — сырья, переработанного из пластиковых бутылок. Полностью завершить объект и ввести его в эксплуатацию планируется к 2025 году.

IEK GROUP поставляет оборудование для энергоснабжения и освещения нового производственного комплекса, а также для прокладки кабельных трасс. Специалисты компании пересчитали проект и поставили необходимую продукцию: шкафы серии FORMAT, кабельные лотки LESTA, осветительное оборудование LEDEL.

На шкафах серии FORMAT было собрано два главных распределительных щита. Шкафы этой серии совместимы с оборудованием разных производителей. Они отличаются высокой антикоррозийной устойчивостью за счет покрытия алюцинком, что защищает электрооборудование от воздействия влажности. Возможность установить в шкафу дополнительное климатическое оборудование позволяет эффективно отводить тепло, которое генерирует электрооборудование во время работы, и защищать его от перегрева. Все токопроводящие части заземлены, что обеспечивает безопасность людей, обслуживающих оборудование.

Широкая линейка типоразмеров, ориентированных на потребности российских потребителей, позволяет подобрать шкаф оптимальных габаритов и рационально использовать его свободное пространство.

И шкафы, и лотки отличаются высокой нагрузочной способностью, что обеспечивает сохранность электрооборудования и кабелей в условиях промышленного производства.

«Одно из основных направлений работы IEK GROUP — разработка и производство продукции, в том числе новинок, соответствующих потребностям российского электротехнического рынка. Например, шкафы серии FORMAT, которые использовались для монтажа системы электроснабжения „Первой ткацкой фабрики“, соответствуют российским ГОСТам, совместимы с различными видами электрооборудования, имеют широкую линейку типоразмеров. При этом будущее электротехники — за комплексными решениями, которые объединяют в себе „железную“, аппаратную и программную части. Поэтому мы отходим от просто поставок оборудования и предлагаем нашим партнерам комплексные решения», — рассказывает Андрей Забелин, генеральный директор IEK GROUP.

Уже 25 лет IEK GROUP является надежным поставщиком электротехнического оборудования. Продукцию IEK можно встретить на предприятиях практически всех отраслей промышленности в России и за рубежом.

IEK GROUP предлагает комплексные решения на стадии строительства промышленных объектов. Все оборудование соответствует стандартам и отвечает требованиям российского электротехнического рынка, его просто и удобно монтировать. Благодаря его высокому качеству, надежности и безопасности обеспечивается бесперебойная работа критически важных узлов на объекте. Поэтому заказчики выбирают оборудование IEK GROUP.